Play off pokračuje a Tampa může v noci ze soboty na neděli výrazně vykročit k postupu do finále Stanley Cupu. V sérii s New York Islanders vede parta okolo ruského šikuly Nikity Kučerova 2:1, o zisk mečbolu zabojují také Ondřej Palát a Jan Rutta. Duel můžete sledovat v ONLINE REPORTÁŽI na webu iSport.cz.