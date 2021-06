Kouče Montrealu skolil COVID-19, jeho svěřenci i bez něj v dramatu uspěli

Americký obránce Jeff Petry (vpravo) se vrátil do sestavy Canadiens ve druhém semifinále play off proti Vegas • profimedia.cz

Dvě třetiny jako by se nemohli s absencí šéfa na lavičce vyrovnat. Výkon hokejistů Montrealu byl čtyřicet minut doslova mizerný. Spousta ztrát puku, chyby v obraně, minimální aktivita v ofenzivě. Na střely na branku vedli po dvou sirénách hráči Vegas drtivě 30:8! Skóre však bylo vyrovnané – 1:1.

Za Golden Knights se trefil ve 24. minutě Nicolas Roy, jenže pak o pár vteřin později z brejku vyrovnal mrštný mužíček Cole Caufield. Pouhých 170 centimetrů vysoký útočník frnknul obraně Vegas a suverénně překonal Marca-Andre Fleuryho. Patnáctý hráč draftu 2019, který letos kroutí nováčkovskou sezonu v NHL, bodoval už popáté v řadě, což se v play off v dresu Montrealu povedlo pouze Shaynu Corsonovi (1987) a Howiemu Morenzovi (1924).

Když se pak ve třetí třetině dostalo Vegas dovedení, zdálo se, že je hotovo. Jenže v 59. minutě pomohl tradičnímu kanadskému klubu vyrovnat kolosální minelou gólman Fleury. Vyjel za branku pro nahozený puk, jenže ten si nešikovně poslal hokejkou do vlastních bruslí, od nichž se kotouč odrazil před branku. Tam ho pohodlně za čáru poslal Josh Anderson.

Bell Centre explodovala nadšením, byť vinou stále velmi přísných opatření, která v Kanadě nadále platí, bylo v hale jen tři a půl tisíce fanoušků. V Las Vegas jich bylo o dva dny dřív 18 tisíc.

Závěrečnou erupci emocí pak v prodloužení vyvolal znovu Anderson, který v 73. minutě rozhodl o vítězství Canadiens. Montreal se tak v konferenčním finále dostal do vedení 2:1. Dvě výhry ho dělí od postupu do finále Stanley Cupu, které hrál naposledy v roce 1993.

Po utkání se logicky většina otázek točila kolem absence trenéra Dominiquea Ducharmea. „Naše výhra je pro Doma úlevou. Jsem pyšný na to, že kluci zápas dokázali dotáhnout do vítězného konce,“ říkal asistent Luke Richardson, který neplánovaně převzal na střídačce hlavní roli. „Myslel jsem si, že svou premiéru na lavičce týmu NHL si odbudu v nějakém přípravném utkání, nakonec se to ale stalo v zápase play off. Bylo to vzrušující,“ dodal bývalý úspěšný obránce.

Nejvíc zápasů brankářů v play off 1. Patrick Roy 247 2. Martin Brodeur 205 3. Ed Belfour 161 3. Marc-Andre Fleury 161

S hráči byl Ducharme v online kontaktu. „S týmem mluvil před zápasem i krátce po něm. Kluci byli nadšení, že ho můžou vidět. Já osobně jsem s ním byl ve spojení celý den a také o přestávkách, kdy jsme řešili nějaké detaily. Je to pro všechny těžký rok, teď jsme v klíčové fázi ročníku, v semifinále play off… Dom si zaslouží tu být, stát v čele. Všichni víme, kolik úsilí do toho vložil, ale bohužel to teď na nějaký čas zmešká. Tak to ale je, musíme se s tím porvat,“ přidal Richardson.

Druhým hrdinou pak byl gólman Carey Price, který svému protějšku Fleurymu pokazil oslavu. Brankář Vegas nastoupil do 161. zápasu ve Stanley Cupu, čímž na třetím místě historických tabulek vyrovnal legendárního Eda Belfoura. Price ho ale 43 úspěšnými zákroky zastínil.

„Byl neskutečný! Opět potvrdil, že je hlavním důvodem našeho úspěchu. Vůbec se nám nepovedl začátek a i přes to, že jsme se zlepšovali, jsme mohli celý zápas myslet na vítězství jen díky Careymu. Bez něj bychom neměli šanci,“ chválil ho kapitán Canadiens Shea Weber.