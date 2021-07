NHL: Tampa krok od Stanley Cupu! Rutta pálil, Palát má dvě asistence

Hokejisté Tampy Bay se radují z druhého vítězství ve finále play off NHL 2021 • profimedia.cz

Hokejisté Tampa Bay Lightning vstoupili do finále Stanley Cupu 2021 jasnou výhrou nad Montrealem • profimedia.cz

Útočník Tampy Bay Ondřej Palát se raduje z gólu, kterým pojistil vítězství ve druhém finále play off NHL • profimedia.cz

Hokejisté Tampy Bay porazili Montreal ve třetím finálovém utkání play off NHL 6:3 a jediná výhra je dělí od obhajoby Stanleyova poháru. K vedení 3:0 v sérii přispěli gólem obránce Jan Rutta a dvěma asistencemi Ondřej Palát. Za vítězný celek se dvakrát trefila první hvězda zápasu Tyler Johnson, po dvou bodech za branku a nahrávku zaznamenali rovněž Victor Hedman a Nikita Kučerov.

Lightning stačilo na první branku pouze 112 sekund od úvodního buly. Palát přihrál na opačnou stranu Ruttovi, jehož střela od hrazení zapadla do horního růžku Priceho branky. O 95 vteřin později propálil domácího brankáře ranou v přesilové hře Hedman. Stejně jako Rutta i švédský bek skóroval v tomto play off podruhé.

Útočník Montrealu Caufield následně trefil tyč. Ve 12. minutě se "Habs" dočkali po Danaultově střele z levého kruhu. Kanadský centr se v letošní vyřazovací části radoval z premiérového zásahu.

Také v prvních čtyřech minutách prostředního dějství floridský celek dvakrát udeřil. Nejprve Černák pasem přes dvě třetiny našel na modré Paláta, který nahrál před branku na zakončujícího Kučerova. Palát si vylepšil bilanci v těchto vyřazovacích bojích na 13 bodů (5+8), lídr kanadského bodování Kučerov na 32 bodů (8+24).

Poté se Josephova střela odrazila k Johnsonovi a ten bekhendem zvýšil na 4:1. Černák pak nastřelil tyčku. V 39. minutě se Suzuki prosadil ranou z úhlu.

V závěrečné třetině orazítkoval brankovou konstrukci hostující útočník Maroon. V 56. minutě Johnson vystihl Gustafssonovu rozehrávku a nadvakrát překonal Priceho. Vzápětí Perry při power play vrátil domácí do hry, ale při další hře bez brankáře stanovil konečný výsledek Coleman.

V historii vyřazovacích bojů NHL pouze čtyřikrát dokázal některý z týmů otočit stav série z 0:3 na 4:3, naposledy v roce 2014. Ve finále se to povedlo pouze Torontu v roce 1942 proti Detroitu. Čtvrtý duel je na programu v noci z neděle na pondělí od 2:00 SELČ opět v Bell Centre.

Rutta s Palátem by se mohli vyrovnat s dvěma prsteny za triumf ve Stanleyově poháru Jaromíru Jágrovi, Robertu Holíkovi, Patriku Eliášovi, Petrovi Sýkorovi, Dominiku Haškovi a Michalu Rozsívalu. Rekordmany mezi českými šampiony jsou trojnásobní vítězové Jaroslav Pouzar a Jiří Hrdina.

Dvakrát za sebou se podařilo zvítězit dosud jen v letech 1984 a 1985 Pouzarovi s Edmontonem a Jágrovi a Hrdinovi v letech 1991 a 1992 s Pittsburghem.

V širším kádru kanadského mužstva je forvard Michael Frolík, ale v případě triumfu Montrealu by se počítal mezi vítěze jen v případě, že by na rozdíl od dosavadního průběhu vyřazovacích bojů zasáhl do finálové série.

"Bolts" jsou blízko třetímu Stanley Cupu. První vybojovali v roce 2004, druhý loni v září proti Dallasu. Dvě prvenství po sobě naposledy získal Pittsburgh v letech 2016 a 2017.

Canadiens, kterým se po šesti utkáních zmeškaných kvůli nákaze koronavirem vrátil na lavičku trenér Dominique Ducharme, jsou ve finále poprvé od roku 1993, kdy nejcennější hokejovou trofej vybojovali počtyřiadvacáté v historii. V tomto ohledu jsou suverénně nejlepší.