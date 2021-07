Slovák drží obranu Tampy. Defenzivní monstrum, bestie a nejtvrdší kluk

Od šestnácti let hrál slovenskou extraligu za Košice. Do péče si tam Erika Černáka vzal zkušený veterán, bývalý bek NHL Martin Štrbák. Spolu byli jako otec a syn. „V prvních zápasech udělal pár chyb, po dvou týdnech bylo ale všem jasné, že z toho kluka bude jednou hvězda,“ vzpomíná obránce.

Erik Černák Narozen: 28. května 1997 (24 let) v Košicích

Výška/váha: 192 cm/106 kg

Klub: Tampa Bay Lightning

Draft NHL: v roce 2015 ve druhém kole (celkově 43.) Los Angeles Kings

Kariéra: Košice (do 2015), Slovan Bratislava (2012/13), Erie/OHL (2015-17), Syracuse/AHL (2017-18), Tampa (2018-)

Úspěchy: Stanley Cup (2020), 2x mistr Slovenska (2014, 2015), mistr OHL (2017), bronz z MS „20“ v roce 2015

Nejvíc ho zaujalo, že už v tak nízkém věku byl Černák fyzicky velmi vyspělý. Byť věkem dorostenec, chlapský hokej zvládal. Rychle mu přivyknul. „Pokud jste fyzicky připravení, můžete se s nimi v klidu měřit, bojovat s nimi. Posilování pro mě bylo důležité, ale nejen to fyzické, ale taky psychické. Když tohle skloubíte, cítíte se pak připravení na všechno,“ říká Černák.

Klidně i na přesun do Ameriky.

Tam naskočil talentovaný Slovák do týmu Erie v juniorské OHL. Ještě před tím ho ale ve druhém kole ze 43. místa draftovalo Los Angeles. Mimochodem od té doby nebyl žádný slovenský mladík vybrán takhle vysoko.

V Erie udělal dojem. „Už tehdy to byl muž mezi chlapci. Totální bestie. Nejtvrdší kluk, se kterým jsem se kdy na ledě potkal,“ usmívá se Anthony Cirelli, parťák z Tampy, který už hrál s Černákem také v týmu Otters. Už tehdy měřil 192 centimetrů a měl přes sto kilo.

Yzerman ho ukradl L.A.

Do městečka v Pensylvánii se na něj pak přijel podívat tehdejší generální manažer Lightning Steve Yzerman. Po jednom ze zápasů se na Černáka vyptával trenéra Krise Knoblaucha. „Nestává se moc často, že po utkání vyjdete z šatny na chodbu a tam na vás čeká takovýhle chlap,“ směje se kouč. „Ptal se mě, jestli si myslím, že má na NHL. Hned jsem bez váhání vystřelil, že určitě ano. Na ledě byl zlý, nikdo proti němu nehrál rád. Mimo mantinely byl ale naopak velmi laskavý. Neuměl moc anglicky, ale byl fyzicky i psychicky dospělý. Byl oddaný, pracovitý a chytrý.“

A tak ho Yzerman od Kings získal. Na výběr měl vysokou volbu v draftu, nebo Černáka. Legendární útočník si raději vybral slovenského beka.

Do Tampy putoval společně s krajanem Peterem Budajem. Los Angeles si místo obou Slováků vzalo Bena Bishopa, jenž se stejně o pár měsíců později přesunul do Dallasu. Vítězové trejdu? Jednoznačně Lightning. Ti navíc odchodem své dřívější jedničky uvolnili prostor pro Andreje Vasilevského, v němž našli nejlepšího brankáře planety.

V zámoří teď Černáka označují za defenzivní monstrum, jednoho z nejlepších beků ligy ve hře v obraně. „Je to opravdové monstrum. Hora svalů, neocenitelný dělník, přitom je i mimořádně atletický. Po roce na farmě nám bylo všem jasné, že najde cestu do NHL,“ vzpomíná trenér záložního týmu v Syracuse Benoit Groulx. Černákovi tam začali říkat Drago podle ruského boxera z filmu Rocky. Po jedné sezoně už Černák naskočil do NHL.

Teď má na kontě v součtu s play off 218 zápasů a s Tampou míří za druhým Stanley Cupem v řadě. V noci je na programu třetí utkání finále s Montrealem, Canadiens zatím prohrávají 0:2 na zápasy.

Chlap na černou práci

„Je to jednoznačně top čtyři obránce každého týmu NHL. Navíc je pravák, což je velká výhoda. V lize jich není tolik. Dokáže skvěle bránit, hrát proti nejlepším hráčům soupeře. Pro nás je opravdu hvězdou,“ cení si Černáka kouč Tampy Jon Cooper.

A přesně na top borce protivníka svůj klenot posílá. V letošní sezoně znovu vytvořil stabilní obrannou dvojici se zkušeným Ryanem McDonaghem. Spolu mají ty nejtěžší úkoly. Není to hvězdný Victor Hedman, kdo nejčastěji stojí proti soupeřovým hvězdám. Je jím Černák, což potvrzují i analytická data. A platí to i nyní ve Stanley Cupu.

Když je na ledě, soupeř Tampu netlačí. Naopak, střeleckou převahu mají Lightning. Vynikající je Černák především v obranné činnosti, když měl protivník proti němu nejmenší počet střeleckých pokusů a vytvořil si šance pouze na 1,8 očekávaných gólů, což je excelentní číslo, které Černáka řadí mezi nejlepší zadáky i v rámci celé NHL. Podle některých patří mezi nejméně doceněné hráče ligy. To se však minimálně finančně jistě změní na jaře 2023, kdy mu končí smlouva.

V prvním kole uhlídal Aleksandera Barkova, ve druhém pak Sebastiana Aha. K defenzivě navíc přidává i produktivitu. Letošní sezona pro něj byla z bodového hlediska vůbec nejlepší. V součtu s play off odehrál 64 zápasů, v nichž získal 27 bodů (6+21).

„Je jako skála. Jsem rád, že ho máme a nemusíme hrát proti němu. On a Ryan se velmi dobře doplňují. Hrají proti nejlepším, jsou úžasní ve fyzické hře. Erik dozrává v elitního obránce,“ vysekl Černákovi pochvalu Hedman, nejlepší bek NHL v posledních letech.

Už nyní je Černák jednoznačně nejvýraznějším slovenským hokejistou v NHL. Stálé místo mají pouze Zdeno Chára a Andrej Sekera. O to své přišel Tomáš Tatar, který v play off sedí jen na tribuně. Jinak? Bída. Minimálně v podobě Černáka však Slováci mají top všestranného beka, kterého Česko při vší úctě k Filipu Hronkovi nemá.