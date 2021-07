Češi s více Stanley Cupy: borci z dynastií, tichá voda i ďábelská obrana

Málokdo by asi namítl, že Edmonton za dob Marka Messiera a Wayna Gretzkého nebyl nejsilnější hokejovou silou všech dob. Drtili všechny a všechno. Významnou měrou přispěl i Jaroslav Pouzar, jenž tak mohl hned třikrát popíjet šampaňské hned z trofeje. Dominik Hašek byl v Detroitu v roce 2002 v podobné situaci. Dostal se do prostředí, kde se nic jiného než naprostý úspěch nepřipouštělo. Tehdy Red Wings vládli a Dominátor jejich sílu jen umocnil. Druhý titul už ve finiši sledoval jen ze střídačky, na začátku play off o pozici jedničky přišel.

Dítě štěstěny. Tak lze hovořit o Jiřím Hrdinovi. V zámoří strávil pět ročníků, tři z nich zakončil se Stanley Cupem nad hlavou. Solidní úspěšnost. První triumf si připsal v barvách Calgary, aby se na počátku devadesátých let přesunul do kabiny Penguins a podal pomocnou ruku začínajícímu Jaromíru Jágrovi. Kromě toho, že mladíčkovi přinesl psychickou vzpruhu, donesl také již zmíněné štěstí, protože tým dvakrát za sebou ovládl ligu.

Ďábelská obrana

Patrik Eliáš – 2000, 2003 (New Jersey)

Petr Sýkora – 2000 (New Jersey), 2009 (Pittsburgh)

Zajímavé, jak se často ve vítězných a úspěšných celcích posledních let srocovali Češi. Příkladem toho je i angažmá Patrika Eliáše, Roberta Holíka a Petra Sýkory v sestavě New Jersey z počátku nového tisíciletí. Tehdy se v sestavě sešli jedinkrát společně. Holík navíc přidal jeden triumf z roku 1995, Eliáš v roce 2003. A třetí do party, Sýkora, si musel odskočit až do Crosbyho Pittsburghu, aby si v roce 2009 mohl na ruku navléct druhý prsten pro vítěze. Mezi Čechy je někdejší plzeňský útočník unikátem: finále hrál celkem šestkrát, v dresu tří týmů (ještě s Anaheimem v roce 2003).