Lídr mezi rozhodčími v NHL Wes McCauley: Showman v pruhovaném

Wes McCauley hokej dlouhá léta hrál, na špičkovou úroveň se však nikdy nevyšvihl. Do vínku ale dostal pozitivní přístup k problémům a také rady od otce, jenž dlouho pískal v NHL. A tak se rozhodl jít v jeho šlépějích. Záhy se stal symbolem změny nahlížení na tuto profesi. Nejde pouze o fakt, že kvalitně vede utkání, ale především o osobité projevy do mikrofonu. Ty přidávají fanouškům další možnost zábavy, protože se mění v komediální prvky.

Ve chvíli, kdy některé zámořské soutěže schválily krok, kdy rozhodčí vysvětlují do mikrofonů rozhodnutí v ošemetných situacích, excentričtí sudí měli vyhráno. Rázem kontakt mezi publikem nestál na jednostranném proudění slov (a přiznejme si to, především nadávek) od diváků na hřiště, ale i rozhodčí mohl dát najevo emoce, a především vlastními slovy vysvětlit svá rozhodnutí.

Wes McCauley v NHL této možnosti využívá naplno. Vyloženě se v nich vyžívá. Ve chvílích, kdy má možnost oznámit výsledek práce videorozhodčího, stadion už hučí v očekáváních. Kanadský rozhodčí to umí dokonale, dovede projev prodloužit vhodně zvolenou pauzou, díky čemuž má konečné rozhodnutí daleko větší dopad. „Mám ty situace nesmírně rád. Vlastně i rád ta rozhodnutí oznamuji,“ usmívá se devětačtyřicetiletý chlapík.

Základy pro budoucí profesi mu předal tatínek John, jenž byl sám kvalitním sudím. „Měl neuvěřitelný respekt od všech hráčů. Bylo to především pro vynikající komunikační schopnosti,“ okomentoval parťákovy schopnosti jiný rozhodčí Don Koharski. „Výhodou bylo i to, že ho jednou pozvali na kemp do Detroitu, tudíž měl dobré povědomí o tom, co to znamená být hráčem,“ doplnil McCauley.

Rozhodcovská kariéra otce skončila smutně ve 34 letech, kdy ho po utkání napadl jeden z fanoušků a poranil mu oko. Přesídlil však do jiné role, kdy řídil všechny ligové rozhodčí. Právě rodinný základ ukázal McCauleymu cestu, jak si získat uznání většiny hokejistů. „Po prvních odpískaných zápasech jsem v otcově pozůstalosti našel kousek papírku, kde byla tři pravidla. Pískej tresty do konce utkání, trestej fauly v gólových šancích a trestej fauly, které každý vidí. Takhle snadné to bylo, a dodnes se toho držím,“ popsal muž, jehož několik řečnických výkonů z ledové plochy se stalo virálními.

Především jeho průpovídky s jednotlivými hráči si získaly velkou oblibu. „Pokud tě teď vyloučím, mohl bych získat ovace od celé haly,“ hlásil například vysmátému Bradu Marchandovi na All-Star Game. „Musíš mi dát vteřinku, abych se mohl rozhodnout, ne?“ ptal se třeba s úsměvem Erika Karlssona ze San Jose, který mu celý rozesmátý odpovídá, že rozhodčí musí být přece perfektní. „Je přirozený, zábavný a především dělá správná rozhodnutí,“ pochvaloval si McCauleyho schopnosti coloradský kapitán Nathan MacKinnon.

Oceňují jej i trenéři. Při jednom z utkání New York Rangers měl McCauley možnost po strop narvané aréně Madison Square Garden oznámit, že videorozhodčí uznal branku domácích. A vychutnal si to s plnou parádou. Výrok proložil dvěma dlouhými pauzami, načež aréna řvala nadšením při pozitivním verdiktu. Výbuchu úlevného smíchu se tehdy neubránil ani trenér domácích Alain Vigneault. „Je to jedna z věcí, které neberu jako samozřejmost. Snažíte se prostě dělat to nejlepší, co umíte, a věříte, že se to lidem bude líbit,“ uzavřel v roce 2018 hráči vybraný nejlepší rozhodčí celé ligy. Vybrala ho hned necelá polovina ze všech hokejistů. Otec by se rozhodně dmul pýchou.

Nejlepší rozhodčí v NHL podle hráčů Wes McCauley 47,8 % Kelly Sutherland 17,7 % Tim Peel 4,4 % Dan O’Halloran 2,7 % Trevor Hanson 2,7 %