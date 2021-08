Carolina vrací úder. Láká talent, baví a provokuje fanoušky Montrealu

Offer sheet. Ojedinělá záležitost, jenž se v posledních 10 letech vyskytla jen čtyřikrát. Termín popisuje speciální nabídku pro hráče bez smlouvy, kteří jsou tzv. chránění a můžou jednat jen se svým dosavadním celkem. Laso pro centra Montrealu Jesperiho Kotkaniemiho ze strany Caroliny je o to pikantnější, že Hurricanes tím oplácí podobné snahy Canadiens zpřed dvou let. A dle mediálních výroků a chování na Twitteru si to náramně vychutnávají.

„Jesperi Kotkaniemi přijmul naši nabídku. Chce přijít do Caroliny. Viděl naše hráčské jádro, které jsme tu vybudovali a chce se toho stát součástí. Jsme hrdí, ale stále musíme čekat,“ řekl k nečekanému sobotnímu kroku v oficiálním prohlášení generální manažer Caroliny Don Waddell. Na první pohled obecné a věcné fráze mají při bližším ohledání daleko větší význam. Naprosto identická slova totiž použil v červenci 2019 generální manažer Montrealu Marc Bergevin poté, co nabídl offer sheet Sebastianu Ahovi.

Zde se tak jedná o protiútok v plné síle. Tak lze nejlépe popsat chování Caroliny. Kromě zřejmé snahy přetáhnout jednadvacetiletého finského centra jde o jasnou odvetu za chování Montrealu zpřed dvou let, kdy vedení kanadského celku chtělo podobným způsobem „ukrást“ Carolině jejich hlavní vycházející hvězdu. Neúspěšně, nutno dodat.

Co je to offer sheet?

Jediný způsob, jak mohou jiné týmy získat hokejisty s titulem RFA, tedy chráněné volné hráče. Pokud takovému hráči skončí kontrakt, jiný celek mu může nabídnou offer sheet, kde kolektivní smlouva podle výše nabízeného platu jasně určuje, jaké volby v draftu v tom případě musí zaplatit. V případě, že hráč offer sheet podepíše, jeho stávající zaměstnavatel má týden na to, aby nabídku buď dorovnal, nebo se s hráčem rozloučil.

Nachlup stejná slova z úst Dona Waddela byla jen drobnou provokací směrem ke kanadské organizaci. Ta hlavní se odehrála na twitterovém účtu Caroliny. Celý účet, tweety a obsah se začal psát ve francouzštině a jejich obsahem bylo připomenutí právě pokusu Montrealu o Ahovo získání. Například sdílením fotky z karetní hry UNO, která otáčí směr hry. Vedení Hurricanes tak dalo naprosto jasně najevo, o co tu jde.

Současná pobídka má však několik rozdílů. Tím prvním je její výše. Zatímco Montreal tehdy lákal Aha na plat 8,5 milionu dolarů, nynější nabídka pro Kotkaniemiho činí 6,1 milionu. Offer sheety zároveň fungují tak, že podle výše nabízeného platu se určuje i výše odškodného. V tomto případě Carolina ví, že pokud se Montreal rozhodne tuto nabídku nedorovnat, zaplatí mu první a třetí volbou v nadcházejícím draftu.

Také kvalita obou borců není po třech ročnících v lize na stejné úrovní. Zatímco Aho se dokázal ihned zařadit k hráčské extratřídě a nasbíral 197 bodů, trojka draftu z Montrealu z roku 2018 svůj talent stále naplno nerozvinula a v i prosté řeči kanadských bodů je na tom mnohem hůře, když jich získal jen 62. Potenciál má nicméně obrovský. Přestože se jeho volba na třetím místě zdá zpětně jako ukvapená, do top sedmičky by se dostal v tehdejší dražbě talentů stoprocentně u drtivé většiny týmu. Nicméně v lize Kotkaniemi zatím ukázal jen záblesky. Chybí mu schopnost udržet formu ve více duelech za sebou.

„Jeho budoucnost mi způsobila pár bezesných nocí. Milujeme jeho potenciál, a jeho hru ve formě. Ale nemůžeme podepsat centra třetí lajny, který Jesperiho zastíní a stejně tak nemůžeme získat centra, který bere 5 a více milionů. Musím být opatrný. Jak víte, některé celky musí za určité pozice nabídnout určité částky podle toho, kde se nachází. Musíme být opatrní,“ shrnul boss Montrealu situaci okolo centra pár dní předtím, než mu Carolina přidělala další starosti pro web The Athletic.

Nutno dodat, že v zámoří se očekává, že Kotkaniemi změní tým. Jednak objektivně zatím nedosahuje cenovky 6,1 milionu, a také, což je nejzásadnější, Canadiens nemají místo pod platovým stropem. Zkrátka si nemohou dovolit tuhle vysokou gáži dorovnat, aniž by nepřišly další řezy v kádru. Pro tento postup hovoří i spekulace o tom, jak se doposud vyvíjelo rokování mezi Canadiens a Kotkaniemiho agentem. Kanadský tým údajně nabízel částku okolo 2,5 milionů. Oproti současným šesti milionům na stole jde o podstatný rozdíl a o jasný signál, kolik byl ochotný Montreal do Fina investovat.

Pokud by nakonec došlo k přestupu, byl by to první úspěšný offer sheet od roku 2007, kdy Dustin Penner zamířil z Anaheimu do Edmontonu. Od té doby kluby položily na stůl šest pobídek, ale všechny byly původním zaměstnavatelem dorovnány.

