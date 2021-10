Hokej už nehrají, kluby NHL jim platí. Jak funguje byznys s mrtvými dušemi

Platový strop a platové dno. Jasně dané rozmezí, do něhož musí kluby NHL narvat své gáže. Někdo má co dělat, aby se do futer vlezl, jiný sotva přeleze minimální práh. A tak se dělají různé čachry. Jaké? Například se mění hráči, kteří už hokej dávno nehrají. Někomu jejich kontrakt dobře poslouží. „Jsem rád, že jsem mohl Tampě pomoct ke Stanley Cupu,“ smál se letos Marián Gáborík, který přitom naposledy obul brusle v březnu 2018.

Pravidla neporušili, jen našli kličku. Původně možná neúmyslně, zcela náhodně. Nakonec ji v Tampě využili. Předvedli gymnastiku s platovým stropem. Byla to přímo mistrovská akrobacie. Však je dostala až k prstenu šampionů.

Nejdřív se Lightning zranil Nikita Kučerov, musel na operaci s kyčlí. Klub ho tedy zapsal na listinu dlouhodobě zraněných (LTIR). Tam mohou být odloženi zranění hráči, jejichž absence bude trvat déle než deset zápasů, případně 28 dní a více. Do formuláře musí klub popsat provedený lékařský zákrok a lékařský odhad doby rekonvalescence. List pak podepíše doktor, zástupce týmu i samotný hráč.

Teď přichází důležitý fakt: v takovém případě se hráčova gáže nemusí počítat do platového stropu.

„Pokud vám vypadne klíčový hráč třeba na tři měsíce, je spravedlivé, že ho můžete nahradit. Řekl bych, že je správně, že tohle kolektivní smlouva umožňuje. Nejde o obcházení platového stropu, jen využijete pravidla ve svůj prospěch,“ řekl pro zámořskou stanici ESPN nejmenovaný expert, který se zabývá studii platových stropů v amerických sportech a pravidly upravujícími celkovou výši kompenzace hráčům. V USA pro to mají dokonce celý vědní obor – jmenuje se kapologie. Výpočet úlevy pro klubovou kasu za dlouhodobě zraněného hráče je ohromně komplikovaný. Jde o rozsáhlý počet složitých operací, z nichž drtivá většina není v kolektivní smlouvě popsána.

Bereme Gáboríka!

Samotné zařazení hráče na LTIR ještě neznamená, že se nebude počítat do platového stropu. Tam normálně zůstává. Situace se mění, pokud klub vyleze nad hranici stropu, která byla v minulé sezoně NHL stanovena na 81,5 milionu dolarů. Až pak se gáže zraněného hráče přestane počítat. Ke stanovení výše úlevy se používají tři rovnice podle dne, kdy byl hokejista na LTIR umístěn. Do podrobností ale zabíhat nebudeme.

Proto se Tampa rozhodla před nedávným play off přivést Mariána Gáboríka a gólmana Anderse Nilssona. Potřebovala přešvihnout strop a tím si pod ním paradoxně uvolnit místo. Výměnou se navíc zbavila dvou jiných hráčů.

„Jdu do tepla, bohužel ale jen na papíru. Hodně lidí se mě ptalo, jestli dokážu sehnat nějaké dresy. Asi to ale nepůjde. Generální manažer Tampy mi ale volal, že kdykoli budu někde v okolí, mám se ozvat a přijít se podívat na zápas. Je moc hodný,“ smál se po loňském trejdu z Ottawy slovenský útočník Gáborík, který poslední zápas v NHL odehrál 22. března 2018.

I s jeho „účetní“ pomocí pak Lightning vyhráli pohár. „Gratuluju Tampě ke Stanley Cupu. Jsem rád, že jsem mohl pomoct,“ bavil se někdejší skvělý střelec na Instagramu.

Hrát samozřejmě nebyl schopný, ani to neměl v úmyslu. Smysl trejdu byl jiný. Šlo jen o byznys.

Možná vás ale napadlo, že by s podržením hráče na listině zraněných šlo pravidla obejít. Jsou dva týdny do konce základní části a váš tým má jisté místo v play off? No tak hráče podržím mimo sestavu a pak ho vypustím. V play off už se totiž platový strop nepočítá, v podstatě se zapomene, že nějaký existuje. Jenže i na to pravidla pamatují.

„Pokud by klub držel zdravého hráče cíleně mimo sestavu mezi zraněnými, bylo by to jasné porušení pravidel. Kluby jsou v tomhle směru neustále upozorňovány, ale také kontrolovány,“ dodává kapolog s tím, že NHL má kontrolní aparát, který zjišťuje, zda je hráč opravdu zraněný a tým jeho držením na LTIR nepodvádí. Pokud je hráč zdravý, tým ho musí ihned aktivovat.

Strop versus podlaha

„Klubům říkáme, ať se nikdy ani náznakem nepokouší obejít platový strop či dno. Nikdo se nechce dostat příliš hluboko do šedé zóny. Chápu snahy najít co nejsnazší způsob, jak maximalizovat účinnost svého cap hitu. Zkoušíte použít všechna pravidla, hledáte mezery, avšak musíte být extrémně opatrní. Jurisdikce je v rukou ligy a mohou za to přijít tvrdé tresty,“ doplňuje expert.

Bolavé klepnutí přes šrajtofli NHL uštědřila před několika lety New Jersey, když se Devils pokusili podepsat monstrózní smlouvu na sedmnáct let s Iljou Kovalčukem. Bylo to v roce 2010, Rusovi tehdy bylo sedmadvacet. Kontrakt století mu měl zajistit celkem 102 milionů dolarů. Vedení soutěže ho však zneplatnilo. Klubu navíc napařilo pokutu tři miliony dolarů za snahu podvádět, k tomu mu odebralo několik voleb v draftu. Nikdo další tohle riskovat nechtěl.

Opačným směrem než Tampa, která se snažila dostat s pomocí hokejově „mrtvých duší“ přes platový strop, jde v posledních letech Arizona. Ta naopak hokejisty v důchodu bere, aby se udržela nad čarou ponoru.

Marián Hossa, Pavel Dacjuk, Chris Pronger nebo Dave Bolland. Všech těch se Coyotes alespoň papírově ujali. Slovenský trojnásobný vítěz Stanley Cupu přitom kariéru uzavřel už v květnu 2018. I tak Arizona s díky přijala jeho smlouvu s průměrnou mzdou 5,3 milionu dolarů.

Kolik je ale stál v reálu? Jen zlomek této ohromné částky. V sezoně 2020/21 Hossův kontrakt vypršel. Dle podmínek měl mít v závěrečném ročníku plat ve výši pouhého jednoho milionu dolarů. Smlouva byla navíc z 80 procent pojištěna, Arizona mu tak vyplatila jen 200 tisíc dolarů.

Kudy se dál bude ubírat platová hra, není jasné. Spousta manažerů však volá po tom, aby i soupeření mimo led mělo jasně dané mantinely.

Hráči v důchodu, kteří stále kluby něco stojí

DION PHANEUF Plat 2021/22: 1,41 milionu USD Obrovitému obránci je pořád teprve šestatřicet, už dva roky však hokej nikde nehrál. V Los Angeles měl nastartovat vadnoucí kariéru, nakonec se však o to víc stal terčem posměchu. Kings ho z obří smlouvy vyplatili dva roky před jejím vypršením. Ještě v minulé sezoně bral Phanuef 4 miliony z cap hitu Los Angeles a 1,3 milionu z toho ottawského. ILJA BRYZGALOV Plat 2021/22: 1,65 milionu USD V roce 2011 podepsal ruský brankář s Flyers devítiletou smlouvu na 51 milionů dolarů. V klubu však vydržel pouhé dva roky, pak ho vedení vyplatilo. Až do roku 2027 bude každé léto chodit Bryzgalovovi na konto 1,65 milionu dolarů. Gólman přitom už před sedmi lety pověsil lapačku na hřebík. Teď si užívá hokejového důchodu se stále tučnou gáží. RICK DiPIETRO Plat 2021/22: 1,5 milionu USD Smlouva, kterou gólman Rick DiPietro uzavřel s NY Islanders v září 2006, bývá označována za nejhorší v dějinách NHL. Podepsal pakt na patnáct let. Brankář se však začal brzy zdravotně sypat. Dostal přezdívku Rickety, pan Chatrný. Jednička draftu 2000 uzavřela kariéru v roce 2014, bylo mu 33 let. Až do sezony 2028/29 mu bude od Isles chodit příjemných 1,5 milionu.

Další zajímavé případy: