Dostál vrchním hasičem Ducks: exceluje i přes mizernou obranu. Odnikud jen tak nespadl
Ducks se pěkně rozjeli. Po úterním debaklu 7:3 šampionů z Floridy vyprášili Dallas na jeho ledě 7:5. Anaheim zvítězil popáté v řadě. Sedm gólů za jeden večer nastřílel už počtvrté v sezoně, dvakrát po sobě se mu to povedlo poprvé v klubové historii. Lukáš Dostál obdržel pět gólů z 26 střel, tři z nich v oslabení. „Bavili jsme se, jak smrtící mají přesilovky. Nebyli jsme opatrní a sami se přesvědčili, že smrtící opravdu jsou,“ hodnotil bláznivý zápas kouč vítězů Joel Quenneville.
V Anaheimu očekávají v probíhající sezoně velký průlom. Hodlají ukončit sedmileté sucho a probít se do play off. Tým převzal zbrusu nový trenérský štáb v čele s Joelem Quennevillem. Jedním z asistentů je i někdejší kouč Edmontonu Jay Woodcroft. Mužstvo přes léto posílili zkušení hráči jako Chris Kreider a Mikael Granlund. Stále roste silné jádro šikovných mladíků.
„Ukázali jsme, že jsme odolní. Oni mají dobrý, zkušený tým. Na začátku jsme ztráceli puky, neudělali pár úplně dobrých rozhodnutí. Ale pak jsme se začali dostávat za jejich obranu, při hře pět na pět si vytvářeli šance,“ řekl Kreider, který se v Dallasu blýskl dvěma góly.
Cutter Gauthier zaznamenal předtím proti Floridě svůj první hattrick v NHL, v Dallasu na něj 21letý útočník navázal bilancí 1+1. S 11 zásahy se dělil mezi střelci NHL o prvenství se Sidneym Crosbym z Pittsburghu, jenž sehrál o dva zápasy víc. Leo Carlsson si připsal 20 bodů (6+14) a o jen jediný bod po čtvrtku zaostával za vedoucím triumvirátem McDavid, Eichel, Celebrini.
Nový trenér, nový systém, jiný styl. Co se nejvíc změnilo? V minulé sezoně jen San Jose a Nashville nastřílely míň gólů než Anaheim. V úvodu nového ročníku se Ducks proměnili v nejúdernější mužstvo ligy. Jenže mladá obrana je pořád dost propustná. Už šest zápasů se musela obejít bez zraněného kapitána Radka Gudase. Tým čelí velkému počtu střel a nejvyššímu počtu očekávaných gólů. Hokej nahoru dolů staví Lukáše Dostála do role vrchního hasiče.
Gibsonův velký podíl na růstu
V záplavě šancí jeho kvality vyniknou. Klidný, pozorný, spolehlivý, psychicky odolný. Tým podrží. „Na hráče, který má za sebou jen tři úplné sezony a 131 zápasů v NHL je překvapivě vyzrálý a sebevědomý. Ale on odnikud jen tak nespadl. Už tady byl,“ napsal Matt Larkin pro web dailyfaceoff.com už po vítězství Anaheimu nad Floridou.
Po dvou sezonách v tandemu s Johnem Gibsonem posílil 25letý Dostál na pozici týmové jedničky. I do budoucna. Podepsal novou pětiletou smlouvu za 6,5 milionů dolarů (asi 137 milionů korun) ročně, která z něj učinila desátého nejlíp placeného brankáře NHL. Z prvních 13 zápasů nového ročníku chytal jedenáct. Krajan Petr Mrázek nastoupil jen dvakrát.
„Když jsem se dostal do NHL, byl pořád nablízku. Vždycky jsem se ho mohl zeptat na cokoli. Měl velký podíl na mém růstu. Zároveň ale cítím, že se mi tím otevřela příležitost převzít jeho roli a jsem z toho moc nadšený,“ zmínil se Dostál o Gibsonovi před sezonou během Player Media Tour v Las Vegas. Řadí ho mezi nejlepší mladé brankáře NHL, vyhlásili ho první hvězdou minulého týdne. Kdo mistru světa z Prahy 2024 věnoval pozornost už dřív, věděl, co dokáže.
V minulé sezoně chytal 49 zápasů, což zatím bylo jeho maximum. Tohle číslo pravděpodobně překoná. V nové sezoně zatím exceluje, ale jak se ukázalo zrovna na Gibsonovi, i výtečný gólman dokáže v obraně vynikat bez výraznější pomoci týmu určitou dobu. Dostál občas zažije očistec. Je připravený, umí vyniknout za všech okolností. Pokud by Ducks vylepšili ještě mizernou obranu, v souhvězdí brankářů by zářil ještě víc.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|15
|9
|0
|2
|4
|54:43
|20
|2
Devils
|14
|8
|2
|0
|4
|50:43
|20
|3
Montreal
|14
|4
|5
|2
|3
|51:45
|20
|4
Carolina
|13
|6
|3
|0
|4
|48:35
|18
|5
Detroit
|14
|6
|3
|0
|5
|44:42
|18
|6
Boston
|16
|5
|4
|0
|7
|52:53
|18
|7
Flyers
|14
|4
|4
|1
|5
|41:36
|17
|8
Toronto
|14
|6
|2
|1
|5
|52:50
|17
|9
Tampa
|14
|5
|2
|2
|5
|43:39
|16
|10
Washington
|14
|6
|1
|1
|6
|40:35
|15
|11
Florida
|14
|6
|1
|1
|6
|39:43
|15
|11
Ottawa
|14
|4
|2
|3
|5
|50:54
|15
|13
Columbus
|13
|5
|2
|0
|6
|41:41
|14
|14
Islanders
|13
|6
|0
|2
|5
|43:46
|14
|14
Rangers
|14
|4
|2
|2
|6
|31:34
|14
|16
Buffalo
|14
|4
|1
|4
|5
|38:43
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|14
|8
|0
|5
|1
|50:37
|21
|2
Anaheim
|13
|7
|2
|1
|3
|55:42
|19
|3
Winnipeg
|13
|8
|1
|0
|4
|45:33
|18
|4
Utah
|14
|6
|3
|0
|5
|47:40
|18
|5
Vegas
|13
|6
|1
|3
|3
|43:38
|17
|6
Dallas
|14
|5
|2
|3
|4
|42:46
|17
|7
Edmonton
|15
|4
|2
|4
|5
|46:48
|16
|8
Seattle Kraken
|13
|4
|2
|4
|3
|34:39
|16
|9
Kings
|15
|3
|3
|4
|5
|42:49
|16
|10
Chicago
|14
|5
|1
|3
|5
|44:40
|15
|11
Vancouver
|15
|3
|4
|0
|8
|42:50
|14
|12
Nashville
|16
|4
|1
|4
|7
|40:54
|14
|13
San Jose
|14
|2
|3
|3
|6
|48:54
|13
|14
Minnesota
|15
|3
|2
|3
|7
|43:55
|13
|15
St. Louis
|15
|5
|0
|2
|8
|41:59
|12
|16
Calgary
|15
|3
|1
|2
|9
|36:49
|10