Mrázek čelí v Torontu výzvě: Chci Stanley Cup, Carolina mi pomohla

Když v pokleku se zaťatou pěstí vítězoslavně pumpoval rukou, diváci šíleli a skandovali jeho křestní jméno. Tohle gesto zvěčnili dokonce na logu juniorského šampionátu 2020 v jeho rodné Ostravě. Petr Mrázek mnohokrát předvedl, že si dovede podmanit fanoušky. Teď čelí 29letý gólman obrovské výzvě. Po příchodu do Toronta má v tandemu s Jackem Campbellem zamezit brzkým odchodům Maple Leafs z play off. Sám bere novou příležitost jako šanci získat Stanley Cup.

S přítelkyní a bývalou beachvolejbalistkou Sárou Olivovou už se usadili v Torontu. V NHL jsou Maple Leafs po Detroitu, Philadelphii a Carolině čtvrtým týmem, za který bude Petr Mrázek chytat. Už se nemůže dočkat zahájení tréninkového kempu, rozdává podmanivé rozhovory. Vypráví, jak je rád, že ho trenéři a noví spoluhráči vnímají jako klidného člověka, stejně jako o tom, že si najal psychologa. Ctižádost a zanícení z něj opět doslova prýští.

„Pracoval dvacet let s Jaromírem Jágrem, když hrál v Pittsburghu, Washingtonu a New Yorku,“ líčil někdejšího hokejového trenéra Mariana Jelínka, který spolupracuje taky s tenistkou Karolínou Plíškovou a Mrázkovi se věnuje několik let. V Torontu bude český gólman pod tlakem. S Leafs podepsal coby volný agent tříletou smlouvu za 11,4 milionu dolarů (248 milionů korun). S Campbellem nahradí dosavadní jedničku Fredrika Andersena, jenž zamířil do Caroliny. Mají přetnout pětiletou sérii nezdarů Maple Leafs v prvním kole play off.

Jak může do tak ostře sledovaného a ambiciózního týmu Mrázek zapadnout? Pokud jeho dosavadní kariéra něco naznačuje, měl by se toho zhostit bez problémů, byť svého času se o něm neproslýchaly jen samé dobré věci. V Detroitu začínal pod Mikem Babcockem v době dozvuků vítězné dynastie Red Wings. Proslýchalo se o neshodách s trenérským štábem, lidé z Mrázkova okolí však o něm mluvili jako o hodném, cílevědomém a pracovitém brankáři, který touží se pořád zlepšovat a patřit k nejlepším.

„Z Detroitu jsem neodcházel v dobrém a vůbec jsem z toho neměl radost. Ale působení v Carolině mi později pomohlo ustálit se a posunout na další úroveň. Taky mi hodně pomohla spolupráce s psychologem. Chtěl jsem, abych podával trvale co nejlepší výkony, a ne abych byl jednou skvělý a příště špatný. Hodně záleží na hlavě. Dost jsme se věnovali mentální přípravě, to znamenalo zásadní obrat,“ svěřil se Mrázek pro list Toronto Star.

Lepší náladu se snaží přenášet i na ostatní. „Myslím, že v kabině vystupuju jako veselý a pozitivní člověk. Bez ohledu na to, co se děje. Vždycky se snažím být pozitivní. Pokud někdo není šťastný, chci mu zlepšit náladu, pomoct mu, aby měl důvod k úsměvu,“ pravil.

V novém působišti je prý spokojený. Jeho přítelkyně si v Torontu otevřela holistickou zdravotní praxi, Mrázek jí se zařizováním pomáhal a mohl se tak starat taky o jiné věci, než hokej. Ale teď už se pomalu chystá vstoupit na jednu z největších a nejsledovanějších scén.

„Maple Leafs a New York Rangers jsou dva největší týmy NHL. To je jeden z důvodů, proč jsem přišel do Toronta. Ale já chci hlavně vyhrát. Jsem ve věku, kdy bych už chtěl něčeho dosáhnout a získat Stanley Cup. Takže věřím, že tenhle tým je toho schopen,“ prohlásil Mrázek.