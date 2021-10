Reichel na prahu NHL: další krok i zdržení. Táta věří, že to přijde

Když v lednu 2016 debutoval Kristian Reichel za Litvínov v extralize, Robert Reichel se přijel podívat na synovu premiéru do Karlových Varů. Odletět do Winnipegu se zatím nechystá. V NHL uvízl 23letý útočník zatím jen drápkem, po zdařilé přípravě ho odveleli na farmu. „Kemp měl dobrý, udělal pro to hodně. Poslali ho dolů, bude se snažit dostat zpátky. Uvidíme, co přijde během sezony,“ řekl Sportu olympijský vítěz z Nagana a kapitán mistrů světa.

První přípravné utkání na NHL se Kristianu Reichlovi povedlo, druhé minulou neděli ještě víc. V dresu s číslem 87 se zaskvěl nejprve gólovou přihrávkou, potom zavěsil sám, švihem trefil horní roh branky. Dvoubodový příspěvek litvínovského odchovance však Winnipegu k výhře nestačil, na ledě Vancouveru padl 2:3. Českého centra si záhy schovali do záložního celku.

„V sezoně mám za cíl udělat NHL. Tři lajny jsou už v Jets jasné, o čtvrtou se porveme my mladí,” prohlásil během kempu. Jenže start se odkládá, změna termínů. Další krok směrem k vysněné metě to však každopádně byl. Je dost pravděpodobné, že na něj ukážou znovu, až se sezona NHL rozběhne.

Cesta Kristiana Reichla nebyla snadná. V draftu NHL ho dvakrát opomněli. Po roce a půl v české extralize zamířil do Red Deeru v juniorské WHL. Po sezoně 2017/18 podepsal nejprve na dva roky do nižší soutěže AHL. Loni v červnu uzavřel dvouletý nováčkovský kontrakt s Winnipegem. Po dalším roce balancuje na hraně mezi farmou Manitoba Moose a týmem Jets.

Kristian Reichel v zámoří 2020/21 Manitoba/ AHL 29 12 (6+ 6) 2019/20 Manitoba/ AHL 39 17 (12+ 5) 2018/19 Manitoba/ AHL 55 10 (2+ 8) 2017/18 Red Deer/ WHL 63 57 (34+23)

„Posun je to velký, udělal obrovský krok dopředu. Je připravený, aby NHL hrál, ale šanci ještě nedostal. Je to těžké, nicméně myslím, že je schopen tým udělat. Potřebuje jen dostat příležitost, aby ho vytáhli nahoru a pak jim to ukázal, jako se předvedl teď,“ pravil Robert Reichel.

Zároveň věří, že Kristianova chvíle přijde. „Přečteného ho mají dobře. Ale je v tom víc věcí dohromady. Nahoře mají hráče s jednocestnými smlouvami, pak další, které by museli zařadit na waiver (listina nechráněných hráčů), taky jsou tam první volby z draftu, které chtějí ještě vidět. Mluvíme spolu často, ale sám je dost zkušený na to, aby věděl, jak to chodí. Dva zápasy měl výborné, doufám, že šanci dostane,“ přemítal otec.

Robert Reichel sehrál v NHL za jedenáct sezon i s play off dohromady 900 zápasů. Ale jeho chytré akce a lstivé pohyby z dob, kdy byl na vrcholu, zná syn spíš ze sledování YouTube. Jak velký byl hokejista, začal pořádně vnímat, až když ho viděl po návratu do extraligy.

Teď se Kristian Reichel šine v jeho stopách. Do NHL má zase blíž. A to doslova. Farmářský tým Winnipegu sídlí ve stejné hale, šatny obou mužstev spolu sousedí. Třeba se brzy zase přimíchá mezi honoraci odvedle. „Je hrozná výhoda, že kabiny jsou propojené, všechno v jedné místnosti, používají stejné věci, oddělují je jen dveře,“ líčil Robert Reichel.

On sám se před lety střetával v reprezentaci s bratrem Martinem, který hrál za Německo. Mladšího sourozence draftoval Edmonton, NHL však nikdy nehrál.

Je ovšem docela možné, že se v ní budou jednou potkávat Reichlové nové generace, bratranci Kristian a Martinův o čtyři roky mladší syn Lukas, jehož loni jako 17. v celkovém pořadí draftovalo Chicago. Zatím se oba snaží překročit práh nejlepší ligy světa. Příbuzenský souboj se však ještě nekoná, i Lukas začne podle všeho na farmě.

„Zajímavé by to bylo hlavně pro média, ale oni to tak neberou. Soustředí se na sebe, nikdo to nemá jednoduché. Záleží, jak se k nim budou chovat, jak budou připravení. Pokud jde o Kristiana, udělal další krok, uvidíme, co dál. Ale myslím, že to přijde,“ připomněl Robert Reichel.