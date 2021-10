Jak NHL porazili sloni. Leafs hráli dvakrát v jeden den a přišli o Pohár

Ikonický Ringling Bros. and Barnum and Bailey Cirkus proslul show cvičených slonů • Archiv

Nejdřív se hrál zápas, který začal za soumraku a skončil před úsvitem. O vítězi málem rozhodoval hod mincí, než do té doby nejdelší hokejový maraton rozčísl gól v šestém prodloužení. Ale to nebylo všechno. Toronto vyřadilo doma Boston a postoupilo do finále Stanley Cupu. Maple Leafs museli ve stejný den cestovat do New Yorku a ještě večer nastoupit v prvním utkání série proti Rangers. Důvod? Do cesty se jim připletli sloni. To se psal rok 1933.

V této sezoně si Leafs dělali zálusk na obhajobu triumfu z předchozího roku. Jako nejlepší celek tehdejší Kanadské divize NHL byli favoritem, v semifinále na tři vítězství narazili na Boston, který vyhrál Americkou divizi. Vítězství Bruins 2:1 v prodloužení na vlastním ledě se stalo předzvěstí napínavých událostí, které následovaly.

Byla to jedna z nejdramatičtějších sérií, co se v Bostonu kdy hrály. Hokejoví historici zaznamenali třeba i to, jak jeden z diváků na konci prostřední části úvodního duelu urážel Ace Baileyho, hvězdné pravé křídlo Maple Leafs. A taky to, co jejich manažer Conn Smythe křičel na rozlícené publikum v Bostonu po druhém utkání, v němž Toronto zvítězilo 1:0 v prodloužení. „Pořádně se na ten tým podívejte. V téhle sezoně ho vidíte naposledy!“

Bruins siláckými slovy nezastrašil, třetí utkání venku vyhráli 2:1, opět v nastavení. Toronto však sérii vyrovnalo a vynutilo si ještě jeden, rozhodující pátý zápas doma. Hrál se 3. dubna 1933. Fanoušci stáli celou noc frontu v naději, že se na ně dostanou vstupenky. Hala Maple Leaf Gardens přetékala, vtěsnalo se do ní tehdy rekordních 14 530 diváků. A sledovali nekonečný zápas, tak dlouhý, že to NHL ještě nezažila.

V normálním čase žádný gól nepadl. Torontský brankář Lorne Chabot byl na konci třetí části překonán, jenže z ofsajdu. A tak se začalo přidávat. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát… „Po pátém prodloužení jsme byli bez energie, vyšťavení, po příchodu do kabiny jsme padali na podlahu. Nestáli jsme za zlámaný čtvrťák,“ líčil obránce Leafs King Clancy po letech ve svém životopise.

Řeč o drobných penězích byla namístě, neboť prezident ligy Frank Calder navrhl, aby soupeři losovali o vítězi hozením mince.

Jiní tvrdí, že to byl nápad Smythea, šéfa Toronta, a bostonského kouče a manažera Arta Rosse. Jakmile přišel Smythe s tímto poselstvím do šatny, útočník Harold „Baldy“ Cotton se tak rozčílil, že vyskočil na nohy a začal řvát: „Žádný všivák tenhle zápas neutne!“ Načež Smythe dostal nápad. Byl přesvědčený, že pokud získá pro svůj tým ještě pět, deset minut času na odpočinek navíc, hráčům zase vrátí život. Zavolal si Caldera a Rosse z Bruins a snažil se je zdržet.

„Hodně jsem toho napovídal ve stylu: Na jednu stranu tohle a na druhou tamto… Když jsem cítil, že přestávka už byla dostatečně dlouhá, řekl jsem Calderovi, že jsme připraveni pokračovat. Oznámil jsem, že můj tým chce hrát,“ popisoval Smythe po letech.

A nemusel si vymýšlet, hráči obou mužstev neústupně trvali na tom, že o výsledku rozhodnou oni sami, a nikoli náhodný los. „Chtěli jsme hrát do té doby, až jeden tým legitimně zvítězí. Nezáleželo nám, jestli to potrvá celou noc. Nakonec to tak málem i dopadlo,“ uvedl bostonský brankář Tiny Thompson.

Jak to někdy chodí, rozhodl ten nejméně pravděpodobný hrdina. Maličký mladík Ken Doraty, jenž se svými 61 kilogramy vypadal, že mu proti větším a silnějším soupeřům jde hlavně o přežití. Ze všech hráčů Toronta se navíc zapojoval nejmíň do hry.

Už v předchozím utkání dal Smythe dohromady amatérské hvězdy Billa Thomse a Charlieho Sandse právě s Doratym, aby tým trochu osvěžil.

Led se tehdy o přestávkách ještě neupravoval a tomu s přibývajícím časem odpovídala jeho zhoršující se kvalita. Na stadionu už se začaly prodávat ranní noviny, spíš než zprávy z předchozího dne však přítomné zajímalo, jak dopadne drama, jež se odehrávalo přímo před jejich očima. Noční běh dospěl ke konci krátce po vypršení páté minuty šestého prodloužení.

Torontský kouč Dick Irvin zrovna vyslal na led nezkušeného Doratyho s kníratým křídlem Andym Blairem. Art Ross z Bostonu nasadil svého nejlepšího hráče Eddieho Shorea, který celý zápas téměř neslézal z ledu. Jak se ukázalo, bylo to nejhorší rozhodnutí, jaké mohl učinit. Shore se snažil najít přihrávkou z obrany spoluhráče, načež Blair jeho pas zachytil, kotouč poslal do strany na Doratyho a ten překonal brankáře Thompsona. Hotovo.

„Eddie Shore si bere puk v rohu vedle bostonské branky. Andy Blair z Leafs je na ledě… Jede směrem k Shorovi. Shore rozehrává… Blair puk zachytil! Puk drží Blair. Ken Doraty se řítí před branku. Blair přihrává Doratymu. Ten střílí! A dává gól!“

Takhle doprovázel vítěznou akci slavný komentátor Foster Hewitt. Rozhodující trefa padla v čase 164:46. Bylo pět minut před druhou hodinou po půlnoci.

„Nespočet staříků z celé země ještě po letech vzpomínalo, jak to konečně padlo do sítě. Krátce před úsvitem. A v uších jim stále znělo jméno Doraty,“ napsal sloupkař Milt Dunnell v deníku Toronto Star. Tehdy to byl nejdelší zápas šestnáctileté historie NHL. Rekord přežil jen tři roky, v březnu 1936 ho v montrealské hale Forum překonal nováček Mud Bruneteau z Detroitu v čase 16:30 šestého prodloužení. Red Wings porazili Montreal Maroons rovněž 1:0. Jeho záznam odolává dodnes.

„Ale já jsem byl první. Vsadím se, že víc lidí si pamatuje můj gól než ten, který dal ten chlap - jak se jmenuje…Bruneteau,“ připomínal Doraty.

Leafs postoupili do finále. Hráči byli vyčerpaní, jenže ještě ve stejný den, 4. dubna 1933, už se měli v New Yorku poprvé střetnout s Rangers. Jakmile vlak z Toronta dorazil na nádraží Grand Central, bylo po čtvrté odpoledne. Smythe zavolal do Madison Square Garden a úpěnlivě žádal o odložení zápasu na další den. „Řekli nám, že se hrát musí, protože přijel cirkus se slony a potřebují čas, aby na představení stačili přestavět plochu na manéž. No, ukázalo se, že to byla lež,“ vyprávěl Smythe.

Po prvním finále Stanley Cupu byl na programu MSG spektákl slavného cirkusu bratrů Ringlingových, který byl největší a nejlepší atrakcí tohoto druhu na světě. Po světě jezdil 146 let, skončil v roce 2017. Ikonický Ringling Bros. and Barnum & Bailey Cirkus proslul show cvičených slonů. A tlustokožci nakonec zvítězili i nad hokejem. Zápas odložený nebyl, Leafs necelé čtyři hodiny po příjezdu do New Yorku vyjeli na led Madison Square Garden.

„Byli jsme strašně unavení,“ konstatoval Smythe, jehož tým se nedokázal vzchopit a sérii prohrál 1:3. „Byla to ta největší sviňárna,“ napsal ve své autobiografii manažer. „Zjistili jsme, že v Madison Square Garden opravdu měli čas, aby mohl být první zápas odložen.“

Rangers v předchozích kolech vyřadili Montreal Canadiens a Detroit. Štěstí se k nim přiklonilo i teď. Leafs, zmožené nekonečným zápasem z předchozí noci i cestováním do New Yorku, porazili v prvním utkání 5:1.

„Lhali jste! Řekli jste, že kvůli cirkusu nesmí na ploše zůstat led do dalšího dne a první zápas se nedá oddálit, přitom času bylo dost,“ obořil se Smythe na vedení Madison Square Garden. Šéf haly prý opáčil: „No, změnili jsme názor.“

Oba celky se záhy přesunuly do Toronta. Aitkenhead znovu zazářil, Rangers zvítězili 3:1, o tři dny později je Leafs konečně porazili 3:2. Ve čtvrtém utkání drželi Chabot i Aitkenhead tři třetiny čisté konto. V 68. minutě utkání rozhodl nejproduktivnější hráč základní části NHL Bill Cook a Rangers vyhráli Stanley Cup podruhé ve své tehdy teprve sedmileté historii.

O pár dní později se konala v hotelu Astor na Times Square velkolepá oslava, tým se stal soustem pro newyorská média a hlavním sportovním tématem v Big Apple. V deníku Sun vyšla oslavná báseň na počest bratrů Billa a Buna Cookových, kteří patřili k oporám šampionů.

Conn Smythe Newyorčanům jejich falešné cirkusové alibi nikdy neodpustil. A jakmile nastal čas zvěčnit jména hráčů na Stanley Cup, jakýsi vtipálek měl v kabině Leafs poznamenat: „Ať tam připíšou taky slona.“ Ale pořád lepší, než kdyby se o vítězi rozhodovalo hozením mince.

Nejdelší zápasy play off NHL