Eichel do města hazardu. Risk, nebo zisk? Hrát by mohl po olympiádě

O dalším osudu americké hvězdy v NHL je konečně rozhodnuto. Po více jak půl roku protahujícím se období se útočník Jack Eichel dočkal výměny. Z Buffala se stěhuje do Las Vegas. Pro hráče vysvobození, pro Golden Knights zisk vytouženého TOP centra. Budou si však muset počkat. Bývalého kapitána Sabres, pro kterého se město hříchu vzdalo dvou forvardů a výběru v prvním kole příštích dvou draftů, čeká operace. Když všechno dopadne dobře, bude fit na play off.

K rozvázání spolupráce mezi Jackem Eichelem a Buffalem se schylovalo delší dobu. Druhého hráče draftu NHL 2015 dlouho srážely týmové neúspěchy, nicméně pro konec se definitivně rozhodl až po konci minulé sezony, v jejímž závěru si přivodil výhřez ploténky. Klíčový byl způsob léčby, na němž se hráč s klubem neshodli. Eichel upřednostňoval operaci umělé ploténky, týmoví lékaři však trvali na tom, aby odpočíval a poraněný disk v páteři nechal srůst.

Řešení Sabres nemělo žádný úspěch, zranění se takřka vůbec nehojilo a chirurgický zákrok se stal nezbytným. Během dohadování o léčbě se Eichel dostal do ostrého sporu s Buffalem, od kterého následně žádal trejd. Dokonce vyměnil i agenty, kteří s klubem jednali. Dalším krokem, jenž amerického reprezentanta přiblížil ke konci v klubu z města u Niagarských vodopádů, bylo odebrání kapitánského „C“, které u dlouholetého outsidera NHL nosil tři sezony.

„Jack Eichel už není kapitánem Buffalo Sabres. Z našeho pohledu je kapitán tlukot týmového srdce a nyní jsme v situaci, kdy cítíme, že takové rozhodnutí musíme udělat,“ řekl v září Kevyn Adams, generální manažer klubu. Na úplné rozloučení Buffala s Eichelem došlo až po více jak měsíci. Během této doby se o středního útočníka i přes nejistý zdravotní stav údajně zajímala celá řada klubů.

Mezi zájemci o Eichelovy služby ale zůstaly podle zámořských médií na začátku listopadu pouze dva týmy – Vegas a Calgary. Oba kluby chtěly rodákovi z North Chelmsfordu umožnit podstoupení operace vyhřezlé ploténky. Vyjednávání se Sabres nakonec vyhráli Golden Knights, kteří za Eichela a výběr ve třetím kole draftu poslali do Buffala vedle voleb v prvním kole draftu NHL 2022 a druhém kole v roce 2023 i útočníky Alexe Tucha, který je momentálně rovněž na marodce, a mladíka Peytona Krebse.

Město hazardu nyní musí zachovat trpělivost a doufat, že risk s trojnásobným účastníkem Utkání hvězd vyjde. Zákrok, během něhož by měla být Eichelovi voperována umělá ploténka, totiž ještě nepodstoupil žádný hokejista v NHL! Golden Knights ovšem bezpochyby věří optimistickému scénáři, který předpokládá, že doba rekonvalescence by měla skončit zhruba po konci olympiády v Pekingu. Vegas by se tak před play off mohlo dočkat draze získaného špičkového centra.