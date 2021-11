Bravo! Voráček už je pátý v historii. V týmu je teď z něj taťka zelenáčů…

Ve dvaatřiceti letech je nejstarším v kabině Blue Jackets. Z Philadelphie přišel s tím, že věděl, co se od něj čeká. Góly, body, ale i nadhled, zkušenosti, pomoc s výchovou mladých. Útočník Jakub Voráček je v téhle roli kovaný, po výpadku kanonýra Patrika Laineho kvůli zranění teď dohlíží v roli hokejového taťky na vývoj mladíků Jegora Činachova (20) a Cole Sillingera (18), parťáků z jedné formace. Tým šlape. A co víc. Voráček se stal pátým nejproduktivnějším Čechem v historii, přeskočil Bobbyho Holíka.

Už během angažmá u Flyers reprezentační kapitán ukázal, že je mužem mnoha tváří. Ofenzivním tahounem, ale i mužem, který dokáže pozvednout jakýkoliv útok a dostat spoluhráče na vyšší level.

V přípravě a v úvodu sezony mu ležel na bedrech úkol zásobovat přesnými pasy finského střelce Patrika Laineho. Jenže ten se zranil, kvůli svalovým problémům vypadl minimálně na měsíc ze sestavy. A to zrovna v době, kdy se jeho spolupráce s Voráčkem vyladila a po lehké kritice od kouče jejich produkce šla nahoru.

Česká stálice, která v NHL atakuje tisícovku zápasů (zatím jich má 978), se operativně proměnila v mentora. V jedné formaci se Voráček sešel s dravým mládím. Na starost dostal dvacetiletého Rusa Jegora Činachova a osmnáctiletého Američana Cole Sillingera (18).

A první plody čerstvé spolupráce? Výhra nad nadupaným Coloradem! Tahle formace byla na ledě rovněž u klíčového okamžiku, kdy Sillinger tečoval střelu svého ruského parťáka, který byl původně označený za střelce. U brány to emotivně prožíval i český bard, ruce mu vyletěly nahoru. Bylo z něj cítit: kluci, super práce!

„Když člověka vymění do týmu, kde je nejstarší, dá se předpokládat, že bude hrát s mladými kluky,“ okomentoval to Voráček den před utkáním, kdy ho zámořští reportéři oslovili, aby okomentoval spolupráci s dvěma zelenáči.

Došlo i na odlehčení. „Dohromady je jim osmatřicet, takže to pořád není tolik, kolik je mně. Už se to blíží, ale pořád to není ono,“ cukal koutky 32letý Voráček, který odmítá, že by pro hochy chystal hodiny přednášek a mudrcování.

„Někdy je na škodu, když toho klukům povídáte až moc, že jo?“ reagoval útočník. „Něco si řekneme, ale nebudu je tím přehlcovat. Vím, že když někdo vykládá až moc, je to otravné. Takže to dělat nebudu,“ zdůraznil vůdce hladové smečky.

Oba útočníci jsou typickým prototypem současných mladých hráčů. Jsou vyspělí, rychlí, zralí a nebojí se hrát. Činachov je v klubu nováčkem, v minulém ročníku hrál za ruský Omsk, kde ve 32 utkáních pobral 17 bodů. Zahrál si i na šampionátu dvacítek. Jeho americký spoluhráč Sillinger taky vstřebává premiérové zkušenosti s NHL, Blue Jackets ho draftovali v prvním kole.

Nový útok Columbusu Jakub Voráček

Věk 32

Zápasy v NHL 978

Bilance v sezoně 10 (0+10) Cole Sillinger

Věk 18

Zápasy v NHL 10

Body v sezoně 6 (4+2) Jegor Činachov

Věk 20

Zápasy v NHL 6

Body v sezoně 2 (0+2)

Hned první utkání ukázalo, že by spolupráce mohla klapat. Voráček vymyslel první gól ve dvanácté minutě. S pukem na holi v útočné třetině počkal, až se k němu sjedou soupeři, a pak ho poslal volnému obránci Carlssonovi.

„Podívejte, jak to udělal chytře. Všichni si dávali pozor na něj, takže toho krásně využil,“ rozplýval se zámořský komentátor.

Voráček sice na gól stále čeká, ale i tak je nejproduktivnějším Čechem v NHL. Zaznamenal deset asistencí, bodoval třikrát v řadě, za tu dobu si připsal pět přihrávek. Vypadá to, že v podobné kadenci by mohli pokračovat, protože jeho útok je při chuti. Stejně jako celý tým.

Děkuje právě Voráčkovi, kterého naposledy chválil i kouč Brad Larsen. „Jake taky najednou vypadal, že je mu dvacet,“ připomněl trenér s úsměvem nově složenou formaci. „Pomáhal řídit celý útok. Cítili se dobře, to trenér vycítí i podle toho, jak se spolu bavili. Vytvářeli si spoustu šancí. Opravdu dobrý start,“ velebil je Larsen, sám někdejší útočník.

„Jake je skvělý spoluhráč. Zkušený borec. Před utkáním nám něco říkal, ale nebylo to na sílu. Moc Nám pomohl, je v NHL už hodně dlouho, takže ví, jak to tady chodí. Jsem moc rád, že si s ním můžu zahrát,“ uvedl mladík Sillinger.

Voráček se posunul i v historickém bodování Čechů. Překonal Bobbyho Holíka a už je pátý! Aktuálně má 748 bodů (216+532) a na dostřel už má další ikonu – Václava Prospala Na něj mu schází už jenom sedmnáct bodů. Jestli to takhle půjde dál, může se dostat během kariéry až na druhé místo za nedostižného Jaromíra Jágra…

Columbus prožívá povedený start do sezony, z deseti utkání jich sedm vyhrál a vyrovnal nejlepší úvod v historii. Naposledy takhle dokázal konkurovat v sezoně 2017/18. Dobré znamení pro Blue Jackets je i to, že dvakrát v řadě zdolali Colorado, které je experty považováno za jednoho z největších adeptů na Stanley Cup.

I díky Voráčkovi zatím Columbus hraje důstojnou roli.