Třicet nebo čtyřicet gólů? Makar nemá limit. Speciální hráč, říká trenér

Od ročníku 2008/09 žádný obránce v NHL nedokázal v jedné sezoně překonat metu třiceti gólů. Změnit to může Cale Makar z Colorada, autor už 13 tref v 23 zápasech. „Je to speciální hráč,“ tvrdí o něm kouč Jared Bednar. Kanadský supertalent by mohl cílit i na střelecký rekord Paula Coffeyho (48 gólů). Když ne už teď, tak třeba v dalších letech.

Je radši, kdy už sobě nemusí moc mluvit. Působí skromným, až plachým dojmem. V poslední době však musel Cale Makar hovořit s novináři často. Když skórujete z pozice obránce tolikrát jako on, není se co divit. Trefil se pětkrát v řadě, z toho dvakrát si připsal po dvou brankách. „Nemyslím si, že to bude pokračovat. Ale rozhodně je to zábava,“ líčil pro The Athletic.

„Je to speciální hráč. Zvláště v pozici na modré čáře v útočném pásmu je lepší než kdokoliv jiný, koho jsem kdy viděl,“ nechal se slyšet trenér Jared Bednar. „Myslím si, že už dva roky je nejlepším obráncem ligy,“ přidal se lídr týmu Nathan MacKinnon.

Makar nejprve zářil v univerzitní lize. A od vstupu do NHL hned začal ukazovat, že je připraven i na nejvyšší level. Kolem útočné modré čáry se pohybuje s neskutečnou lehkostí, skvěle bruslí, má nebezpečnou střelu zápěstím. Žádná velká rána, spíš takové chytré nahození.

V 23 zápasech aktuální sezony už dal třináct gólů, nejvíc ze všech beků v lize. Jediným obráncem, který v 21. století dokázal v sezoně nastřílet třicet a více branek, je Mike Green (31 v ročníku 2008/09 za Washington).

„The sky is the limit for this guy.“ Kouč Bednar takhle reagoval na otázku, jestli může právě Makar pomýšlet na překonání třicetigólové mety. V překladu: „Pro tohohle chlapa je limitem až nebe.“ Jenže kde končí obloha? Nikde. Takže vlastně spíš nemá žádný limit.

Třicet tref by byl úžasný počin. Ale co třeba čtyřicet a víc? To dokázali v historii jen dva obránci, naposledy v sezoně 1985/86 legendární Paul Coffey, který také s 48 zásahy drží rekord NHL.

Pokud Makar udrží stávající tempo a sehraje maximálně možný počet 79 zápasů (tři duely už vynechal kvůli zranění), vypíše na konci základní části střelecký účet 44 gólů. Tím by se dostal na třetí místo historických tabulek za Coffeyho a Bobbyho Orra (46 branek v sezoně 1974/75).

„Skvěle čte hru. Je to jako by viděl věci ještě dřív, než se stanou,“ přidal se s chválou Green. A přiznal, že Makar patří k hráčům, které rád sleduje. Kariéru ukončil po sezoně 2019/20. V zápase NHL se utkali jen jednou. „Okamžitě mě zaujal svými dovednostmi a hlavně klidem, s jakým působil na ledě,“ vzpomínal. „Myslím si, že třicítku překoná. A doufám, že by mohla padnout i hranice čtyřiceti gólů. Abych byl upřímný, věřím, že je toho schopen.“