Marchand se ostře pustil do NHL: Nechte o olympiádě rozhodnout hráče

Útočník Brad Marchand z Bostonu zkritizoval vedení NHL, že kvůli koronaviru zrušilo účast hokejistů zámořské ligy na olympiádě v Pekingu. Podle něj by o tom měli rozhodovat sami hráči.

NHL odřeknutí účasti zdůvodnilo rychle se šířící variantou koronaviru omikron a skutečností, že kvůli tomu bylo odloženo již osmdesát zápasů kanadsko-americké soutěže.

Současně liga oznámila, že znovu zavedla tzv. taxi squads. Tyto soupisky tvoří hráči z nižších soutěží, kteří trénují a cestují s týmem a jsou trenérům okamžitě k dispozici, pokud některý ze stálých hráčů vypadne kvůli covidu.

A právě to se Marchandovi nelíbí. „Ohýbají pravidla, aby nepřišli o zápasy a o peníze. Přitom podle dohody všechno zaplatí hráči do doby, než majitelé klubu vydělají zpět všechno, co kvůli pandemii ztratili,“ napsal na twitteru.

„Ale aby zavedli taxi squads pro olympiádu, dodrželi dohodu s hráči a umožnili jim hrát na olympiádě, tak to už ne,“ dodal Marchand, který mohl v Pekingu reprezentovat Kanadu pod pěti kruhy poprvé.

„A pokud někdo bude říkat, že bychom při účasti na hrách neměli brát plat, tak klidně, žádný problém. Ale ať o tom nechají rozhodnout samotné hráče,“ prohlásil jeden z klíčových spoluhráčů Davida Pastrňáka.