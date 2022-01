Jágrova předpověď se naplňuje. Tichá hvězda Huberdeau táhne Floridu

V roce 2015 ho Florida získala z New Jersey s jasným cílem: Pomož našim mladým talentům zlepšit jejich hru. Jaromír Jágr tehdy dorazil do kabiny Panthers a netušil, jaká výhra to pro obě strany bude. Horké slunce a spojení mladíků a hokejového Iron Mana vyšlo. „Budoucnost je v nich a v tom klubu obrovská,“ pronesla tehdy slavná 68. Měl pravdu. Potichu ale jistě se mezi největší hvězdy současnosti zařadil třeba Jonathan Huberdeau.

Skleslé hlavy, radující se budoucí šampion Stanley Cupu. Ne, málokdy takhle vypadá moment, kdy si zámořští experti uvědomí, že poražený celek vlastně patří k nejlepším v lize. Nicméně v tomto případě je to realita. Když hokejisté Floridy na konci května podlehli v šestém duelu play off Tampě a už v prvním kole se rozloučili s play off, většina fanoušků jen uznale pokývla. Série mezi dvěma celky ze státu Florida přinesla asi nejlepší hokej v play off a ukázala, že Panthers jsou připraveni udělat další krok.

„Už žádné výmluvy,“ pronesl před dvěma ročníky současný kapitán Aleksander Barkov. Kdyby tuhle větu řekl před tím současným, asi by udělal líp. V roce 2019 ještě jeho družina nebyla připravená na střet s nejužší špičkou, nyní je však situace kompletně odlišná. Už před startem ročníku se předvídalo, že tenhle tým má na nejvyšší umístění. Že příchody hráčů se vedení povedly, že talenti konečně dorostli do role vůdců. Mimochodem s posledním bodem v minulosti vydatně pomohl právě Jaromír Jágr.

37 Tolik zápasů potřeboval Huberdeau na zisk 50 bodů. Rychlejší byl v dresu Panthers jen Pavel Bure, jenž to zvládl za 34 zápasů.

„To není jenom o mládí, tam je opravdu kvalita. To jsou výborní hráči. Třeba Barkov, nebo Jonathan Huberdeau, to jsou hráči, kterým je dnes 20, nebo 21 let. Když jsem tam přišel, tak ti hráči byli kvalitní, ale nevěřili si a nevěděli, jak dobří ve skutečnosti vlastně jsou. V tomhle jsem jim pomohl. Řekl jsem jim, borci, hrál jsem v mnoha týmech a vy jste vážně výteční. A oni sami tomu začali věřit,“ vykládal český kmet v roce 2015 po konci sezony, kdy byl do Floridy vyměněn.

Střih o sedm let později. Oba zmínění borci dávno vyrostli mezi širší ligovou smetánku, nicméně se zdá, že nyní udělali krok mezi opravdu největší hvězdy. Především Kanaďan Huberdeau. V nočním utkání proti Dallasu zaznamenal při výhře 7:1 čtyři body. Jde tak už o desáté utkání v sezoně, kdy si připsal dva a více bodů, včetně dvou pětibodových večerů, což nedokázal nikdo jiný.

Zároveň bodoval v každém z posledních šesti duelů, což se promítá i do celkové produktivity. Liga v současnosti nemá lepšího nahrávače a tahoun Floridy navíc ztrácí pouhé dva body na celkového lídra Leona Draisaitla. Sečteno a podtrženo, v historii organizace se pouze legendární Pavel Bure dotáhl na padesát bodů rychleji, než Huberdeau v současném ročníku.

Nejproduktivnější hráči v historii Floridy: Jonathan Huberdeau - 549 bodů Aleksander Barkov - 493 bodů Olli Jokinen - 419 bodů

„Už na draftu v roce 2011 bylo jasné, že jsme nechybovali. Vybrali jsme dobře,“ popsal pro klubovou televizi Dale Tallon, jenž si tehdy osmnáctiletého mladíka vybral jako třetího celkově. „Právě vyhrál trofej pro nováčka roku, stával se superstar a mě si zrovna klub vybral. Byl jsem nikdo. Pogratuloval jsem mu k ceně a pokecali jsme. Byl ke mně hrozně slušný, bylo velmi snadné si s ním povídat. Už tehdy jsem o něm měl vysoké mínění, které od té doby jen a jen vzrostlo,“ popsal své první setkání s křidelníkem Aleksander Barkov.

Ti dva, kdysi dospívající mladíci pod Jágrovým dohledem, mají nyní zodpovědnost za celý klub. A vede se jim dobře. Florida vládne východní konferenci a mašíruje do play off. Vypadá to, že tady už žádné výmluvy nebudou třeba.

Nejlepší nahrávači v lize: Jonathan Huberdeau (Florida) - 37 asistencí Nazem Kadri (Colorado) - 35 asistencí Connor McDavid (Edmonton) - 34 asistencí Victor Hedman (Tampa) - 32 asistencí Adam Fox (NY Rangers) - 32 asistencí

