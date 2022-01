Kubalík 10. gólem pomohl ke kanonádě, Voráček schytal debakl

Góly

Domácí: 25:45. Fabbri, 26:41. Bertuzzi, 39:47. P. Suter, 52:05. Seider, 55:25. Dylan Larkin

Hosté: 10:24. D. Kubalík, 12:40. D. Strome, 14:27. D. Strome, 19:28. Lafferty, 46:10. D. Strome, 48:55. DeBrincat, 56:13. Hagel, 58:17. DeBrincat

Sestavy

Domácí: Nedeljkovic (21. Pickard) – Seider, DeKeyser (A), Oesterle, Leddy, Hronek, M. Staal (A) – L. Raymond, Dylan Larkin (C), Naměstnikov – Bertuzzi, P. Suter, Fabbri – Erne, M. Rasmussen, Zadina – Gagner, Veleno, Givani Smith.

Hosté: M.-A. Fleury (Söderblom) – E. Gustafsson, C. Jones, S. Jones, McCabe, C. Murphy (A), de Haan – P. Kane (A), D. Strome, Hagel – Lafferty, J. Toews (C), DeBrincat – Kurashev, Dach, D. Kubalík – Entwistle, R. Carpenter, Borgström.

Rozhodčí

Schlenker, Sutherland – Marquis, Murchison

Stadion

Little Caesars Arena, Detroit

Návštěva

16 578 diváků