ONLINE NHL: Kubalík, Hronek a Zadina v akci. Vejmelka vs. Calgary

Filip Zadina po trefě do sítě Pittsburghu • ČTK / AP / Gene J. Puskar

Karel Vejmelka vychytal výhru nad New Jersey • Reuters

Dominik Kubalík poslal Chicago v první třetině do vedení • Reuters

Noční NHL nabídne fanouškům pět zápasů. Do akce půjde Dominik Kubalík s hokejisty Chicaga, kteří hostí Minnesotu. Do branky Arizony proti Calgary by se měl postavil Karel Vejmelka. Detroit s Filipem Hronkem a FIlipem Zadinou hostí LA Kings, Washington (Vaněček) zase Edmonton a Islanders Seattle. Vše sledujte ONLINE.