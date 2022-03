ONLINE NHL: Pastrňák proti Wild. Hraje Voráček, Zacha či Palát

Útočník Sparty David Dvořáček proniká do obraného pásma Liberce • ČTK / Šulová Kateřina

Jakub Voráček při šanci proti New Jersey • Reuters

Hokejisté Bostonu hrají v NHL už půl hodiny po půlnoci SEČ utkání na ledě Minnesoty. V sestavě Bruins nebude chybět český kanonýr David Pastrňák či Tomáš Nosek. Ve stejný čas jde do akce i Jakub Voráček, jehož Columbus hraje v Ottawě. New Jersey s Pavlem Zachou jede do Calgary a Tampa s Ondřejem Palátem a Janem Ruttou hraje v Seattlu. Sledujte noční zápasy ONLINE.