ONLINE NHL: Hronek 0+2, ale Detroit padl. V noci Kubalík vs. Vejmelka

NH dnes fanouškům nachystala devět klání. V 1:00 SEČ se střetne Kubalíkovo Chicago s Arizonou. V brance Coyotes bude Vejmelka, v útoku Jeník a na střídačce připravený Kořenář. Nastoupit v noci by z dalších českých hokejistů měl Vítek Vaněček, Michal Kempný, Andrej Šustr, Dominik Simon a Radek Faksa. Vše sledujte ONLINE. Už večer vyhrála Florida s Gudasem v Buffalu 5:3 a zajistila si předčasně postup do play off. Detroit padl 2:5 s Ottawou. U obou branek asistoval Filip Hronek, jednu nahrávku si připsal i Jakub Vrána.