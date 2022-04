Gesto za sto tisíc? Nevadí, Kanea nesnáší všichni. Přispěla i jeho ex

Pověstný hříšník NHL Evander Kane je nenáviděn soupeři, fanoušky i někdejšími spoluhráči. Naposledy to pocítil v Minnesotě • profimedia.cz

Poté, co útočník Minnesoty Ryan Hartman dostal za vztyčený prostředníček na Evandera Kanea pokutu 4250 dolarů, poslala bývalá manželka proslulého hříšníka potrestanému hráči 200 dolarů • instagram.com

V současné NHL patří jistě mezi nejkontroverznější postavy. Hokejového rebela Evandera Kanea kvůli pestré škále prohřešků nenávidí soupeři, fanoušci, dokonce i někdejší spoluhráči. Odpor naposledy pocítil na hřišti Minnesoty, kde s Edmontonem schytal výprask 1:5. Když se na závěr prohraného utkání pustil do hromadné potyčky s protihráči, útočník Ryan Hartman pak na proslulého hříšníka vztyčil prostředníček. Opora Wild za vulgární gesto dostala od ligy pokutu 4 250 dolarů. „Stálo to za to,“ řekl potrestaný hráč. Namísto kritiky se od příznivců z mnoha týmů dočkal velké podpory.

Celý incident zahrnující zdvižený prostředníček se seběhl v 50. minutě hry mezi Minnesotou a Edmontonem. Hokejisté Wild si i díky dvěma trefám produktivního Ryana Hartmana v poklidu šli za jasným vítězstvím 5:1, když se útočník Oilers Kailer Yammamoto začal u modré čáry pošťuchovat s Kirillem Kaprizovem (v utkání 0+2).

Do šťouchané se ale okamžitě vložil Evander Kane, který chtěl dát ruskému pointmakerovi co proto. Kanadského forvarda ale okamžitě obklopilo pět hráčů v zeleném.

Z hromadné šarvátky se Kane nakonec odtrhl společně s Hartmanem. Nebýt rozhodčího mezi dvěma rváči, nepochybně by se strhl ostřejší pěstní souboj, na který však nedošlo. Místo bitky na sebe rozohnění soupeři při odchodu na trestnou lavici na dálku pokřikovali. Střelec Minnesoty se ale neudržel a i za doprovodu rozhodčího pravicí lidově řečeno „vyfakoval“ kontroverzního hokejistu.

Hartman po vítězném utkání nad Oilers vulgárního gesta ani na moment nelitoval. Zastával se svého týmu a spoluhráče Kaprizova, což se podle útočníka Wild nedá říct o Kaneovi. „U nás byla vidět týmovost, měli jsme na ledě hned pět kluků. Zatímco od nich tam nebyl ani jeden, který by mu pomohl. Nemyslím si, že by ho někdo z jejich kluků bránil,“ rýpnul si sedmadvacetiletý Američan do známého rebela a jeho pověsti o nedržení party v kabině.

Kanea vztyčený prostředníček a následná Hartmanova slova neponechaly chladným. „Potřebovali všech pět kluků a stejně mě nemohli sundat. To je něco. Tímhle bych se rozhodně rád uvolnil, když to tak řeknu… Tihle malí hoši si chtějí hrát na drsňáky, ale jen čekají, až přijdou čároví,“ oplatil rýpanec dvaatřicetiletý rodák z Vancouveru.

Je to jednička!

Jak se dalo čekat, kromě verdiktů sudích na hřišti (Hartman 2+10 za hrubost, Kane 2 za krosček plus 2+10 za hrubost) se Hartmanovým gestem po utkání zabývalo vedení NHL. Jako trest dostal pokutu 4 250 dolarů, což je zhruba 96 tisíc korun. Pokud někdo čekal odsouzení vztyčeného prostředníčku před zraky tisíců diváků v hledišti a u televizních obrazovek od veřejnosti, možná až překvapivě se mýlil.

Tahounovi Wild, jenž při podpisu poslední smlouvy dobrovolně šel s penězi dolů, aby mohl zůstat v klubu ze Saint Paul, se na sociálních sítích dostalo obrovské popularity a zadostiučinění.

Na rozsudek ligy jako jedna z prvních s úsměvem reagovala Hartmanova matka. „Věřím, že to gesto bylo vytržené z kontextu. Ryan Kaneovi jen dával vědět, že dali pouze jeden gól,“ napsala na svém twitteru. Pokutovaný Hartman zřejmě ani nebude muset platit z vlastní kapsy. Fanoušci nejen z Minnesoty, ale také ze St. Louis či Las Vegas na internetu vyhlásili veřejnou sbírku, do které mohl každý po deseti dolarech přispět s cílem uhrazení pokuty za „vyfakování“ Kanea.

Netrvalo dlouho a příznivci potřebné částky dosáhli. Řadu příspěvků doprovázely povzbuzující komentáře fanoušků Minnesoty, kteří si nejen Hartmana cení za ohromnou pospolitost v týmu. „Pošlu dalších dvacet dolarů, pokud to uděláš znovu,“ napsal jeden z dárců. Jiný přispívající například vyzval Hartmana, ať příště zdvihne prst na forvarda LA Kings Brendana Lemieuxe, s nímž se během posledních dvou střetnutí vždy dostal do potyčky.

Zřejmě největším překvapením však byl příspěvek od Anny Kaneové. Oficiálně stále manželka Evandera Kane, která žije odděleně a s manželem se soudí kvůli údajnému domácímu násilí, prozradila na svém instagramovém účtu, že Hartmanovi poslala 200 dolarů. „Zůstaň požehnaný,“ připsala do příspěvku.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:37. F. Gaudreau, 23:01. K. Fiala, 29:40. K. Fiala, 33:12. Hartman, 43:22. Hartman Hosté: 45:39. Draisaitl Sestavy Domácí: C. Talbot (M.-A. Fleury) – Spurgeon (C), J. Middleton, D. Kulikov, J. Brodin, Goligoski, Jordie Benn – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – K. Fiala, F. Gaudreau, Boldy – M. Foligno (A), J. Eriksson Ek (A), Greenway – Jost, Bjugstad, Duhaime. Hosté: Koskinen (M. Smith) – Ceci, Nurse, Bouchard, Keith, Barrie, Kulak – Puljujärvi, McDavid (C), E. Kane – Yamamoto, Draisaitl (A), Hyman – D. Ryan, Nugent-Hopkins (A), Foegele – Kassian, R. McLeod, Brassard. Rozhodčí TJ Luxmore, Brian Pochmara. Čároví: Vaughan Rody, Steve Barton Stadion Xcel Energy Center, St. Paul Návštěva 19035 diváků

Minnesota Wild Vše o klubu ZDE