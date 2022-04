SESTŘIHY: Kubalík nahrával proti Calgary, čeští gólmani jen na střídačce

Hokejisté Bostonu se radují z trefy do sítě Pittsburghu • Reuters

V úplně opačné pozici než hokejisté Avalanche je Chicago, které po domácí prohře s Calgary ztratilo desátý z posledních jedenácti zápasů a v tabulce Centrální divize je předposlední.

Hokejisté Flames se dostali do vedení ve 22. sekundě, kdy golmana Lankinena překonal Dillon Dubé. Na rozdíl dvou branek zvýšil nejproduktivnější hráč Flames Johnny Gaudreau, ale již po necelé minutě vrátil Blackhawks do hry Tyler Johnson, který zakončil akci do níž se zapojil také Kubalík.

Chicago se drželo na dostřel až do závěru zápasu, kdy inkasovalo dvě branky při hře bez brankáře a prohrálo 2:5.

V souboji Colorada s Washingtonem mohlo dojít na český brankářský souboj, jak Pavel Francouz, tak Vítek Vaněček ovšem zůstali pouze na střídačce. Rozhodující branku zápasu vstřelil v polovině třetí části Marcus Johansson.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:06. T. Johnson, 32:54. Regula Hosté: 00:22. D. Dubé, 06:23. J. Gaudreau, 14:41. Coleman, 58:28. J. Gaudreau, 58:53. Kylington Sestavy Domácí: Lankinen (Delia) – S. Jones, Regula, McCabe, A. Vlasic, de Haan, C. Jones – P. Kane (A), D. Strome, DeBrincat (A) – T. Johnson, J. Toews (C), D. Kubalík – Lafferty, L. Reichel, T. Raddysh – Entwistle, Reese Johnson, Katchouk. Hosté: Markström (Vladař) – R. Andersson, Hanifin (A), Ch. Tanev (A), Kylington, Gudbranson, Zadorov – M. Tkachuk, E. Lindholm, J. Gaudreau – Toffoli, Backlund (A), Mangiapane – Coleman, Järnkrok, D. Dubé – T. Lewis, Adam Ružička, Lucic. Rozhodčí Chmielewski, Nicholson – Murray, Berg Stadion United Center, Chicago Návštěva 18 523 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:05. Ničuškin, 48:13. Lehkonen Hosté: 04:02. Hathaway, 33:27. Ovečkin, 50:46. Marcus Johansson Sestavy Domácí: Kuemper (Francouz) – Byram, Makar, Manson, Girard, J. Johnson, MacDermid, J. MacDonald – Ničuškin, MacKinnon (A), Rantanen (A) – Burakovsky, Compher, Lehkonen – Aube-Kubel, N. Sturm, Newhook – Meyers, Helm, L. O'Connor. Hosté: Samsonov (Vaněček) – Carlson (A), Fehérváry, Nick Jensen, D. Orlov, J. Schultz, T. van Riemsdyk – Oshie, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Sheary, Bäckström (A), Marcus Johansson – T. Wilson, Eller, Mantha – Hathaway, N. Dowd, Johan Larsson. Rozhodčí Stadion Ball Arena, Denver

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:32. N. Ritchie, 36:18. L. Eriksson, 38:46. Galchenyuk Hosté: 04:01. Trocheck, 21:47. Fast, 24:43. Domi, 31:52. Niederreiter, 48:10. Aho Sestavy Domácí: K. Vejmelka (Säteri) – Mayo, Gostisbehere, Strälman (A), J. Moser, Koljačonok, Capobianco – N. Schmaltz, Hayton, Maccelli – T. Boyd, N. Smith, Galchenyuk – Kessel, L. Eriksson, Ladd (A) – Jack McBain, Beagle (A), N. Ritchie. Hosté: Raanta (P. Kočetkov) – A. DeAngelo, Slavin (A), Pesce, Skjei, Bear, Brendan Smith – Jarvis, Aho (A), T. Teräväinen – M. Nečas, Trocheck, A. Svečnikov – Fast, Domi, Niederreiter – Lorentz, Stepan, Martinook (A). Rozhodčí Brenk, O’Donnell – Gawryletz, McNamara Stadion Gila River Arena, Glendale

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 37:37. Kolesar, 58:46. Stephenson Hosté: 06:54. Bastian, 43:14. A. Johnsson, 47:57. J. Boqvist Sestavy Domácí: Lehner (Lo. Thompson) – B. Hutton, Pietrangelo, McNabb, Theodore, Martinez, Whitecloud – Marchessault, Eichel, Mark Stone – Pacioretty, Stephenson, Dadonov – Janmark, W. Karlsson, Amadio – Leschyshyn, N. Roy, Kolesar. Hosté: A. Hammond (J. Gillies) – Severson, Bahl, D. Hamilton, Ty Smith, P. K. Subban – Tatar, N. Hischier, Zetterlund – Zacha, Mercer, Bratt – Šarangovič, J. Boqvist, Kuokkanen – A. Johnsson, M. McLeod, Bastian – Colton White. Rozhodčí StLaurent, Lee – Gawryletz, O'Quinn Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas Návštěva 18 077 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:36. Sprong, 29:52. Beniers, 36:15. V. Rask, 58:49. McCann Hosté: 21:11. B. Tkachuk, 23:15. Holden Sestavy Domácí: Driedger (Grubauer) – A. Larsson (A), Vince Dunn, Borgen, Oleksiak, Soucy, H. Fleury – Kuhlman, Gourde (A), McCann – Eberle (A), Beniers, Donato – Sprong, Geekie, Sheahan – Donskoi, Wennberg, V. Rask. Hosté: A. Forsberg (F. Gustavsson) – Hamonic, Del Zotto, N. Zajcev, Holden (A), Zub, Brännström – C. Brown (A), Norris, B. Tkachuk (C) – Batherson, Stützle, Formenton – Senyshyn, Tierney, Gaudette – Watson, Gambrell, P. Kelly. Rozhodčí Blandina, Schlenker – Hunt, Toomey Stadion Climate Pledge Arena, Seattle Návštěva 17 151 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:28. Garland, 15:09. Elias Pettersson, 21:23. Boeser, 30:33. Dickinson, 40:49. Podkolzin, 56:59. Elias Pettersson Hosté: 08:12. Hintz, 24:45. Hintz Sestavy Domácí: Demko (Halák) – T. Myers (A), Ekman-Larsson (A), L. Schenn, Q. Hughes, B. Hunt, Dermott – Garland, J. T. Miller (A), Podkolzin – Boeser, Elias Pettersson, Dickinson – Lockwood, Lammikko, Highmore – Dries, B. Richardson, N. Petan. Hosté: Oettinger (31. Wedgewood) – M. Heiskanen (A), R. Suter, J. Klingberg (A), Sekera, Hakanpää, Hanley – Pavelski, Hintz, J. Robertson – Studenič, Seguin, Jamie Benn (C) – Gurjanov, Faksa, M. Raffl – A. Radulov, Glendening, Kiviranta. Rozhodčí Sutherland, Skilliter – Rody, Murchison Stadion Rogers Arena, Vancouver Návštěva 18 890 diváků