NHL ONLINE: Do bojů o Stanley Cup jde Gudas, Chytil či Vaněček

Dalších osm týmů dnes v noci vstoupí do bojů o Stanley Cup a budou u toho i čeští hráči. Filip Chytil s Rangers hraje první zápas série proti Pittsburghu. Florida s Radkem Gudasem čelí jeho bývalému klubu Washingtonu. V brance Capitals by měl být Vítek Vaněček. Za Nashville by proti Coloradu mohl chytat David Rittich. Calgary na závěr programu hostí Dallas s Radkem Faksou. Vše podstatné sledujte ONLINE.