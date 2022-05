NHL ONLINE: NY Rangers hrají s Penguins. Vyzraje Florida na Vaněčka?

Český gólman Vítek Vaněček dostal důvěru v brance Capitals pro play off • Reuters

Play off NHL pokračuje dalšími čtyřmi zápasy prvního kola. New York Rangers s Filipem Chytilem v sestavě potřebují zabrat po úvodní prohře s Pittsburghem a srovnat sérii. Neúspěšným nástupem do vyřazovací části začala také Florida proti Washingtonu, za který chytá český gólman Vítek Vaněček. Colorado po kanonádě 7:2 hraje znovu doma s Nashvillem. Dallas se pokouší srovnat stav série na hřišti Calgary. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.