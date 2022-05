SESTŘIHY: Boston se dočkal, pomohl i Pastrňák (1+1). Góly Kämpfa a Paláta

Hokejisté Caroliny nastoupili do play off 2022 kanonádou 5:1 proti Bostonu • ČTK / AP / Karl B DeBlaker

Brankář Caroliny Pjotr Kočetkov se raduje z druhé výhry v play off • Reuters

Hokejisté Bostonu slaví první výhru v play off NHL v sérii proti Carolině. Po dvou venkovních porážkách domácím triumfem 4:2 snížili stav na 1:2 na zápasy. Prvními body v bojích o Stanley Cup k tomu pomohl i David Pastrňák, který vstřelil vítězný gól a na další pak ještě nahrál. Stejnou bilanci v dresu Tampy zaznamenal i Ondřej Palát, ale k výhře to nestačilo. Po triumfu 5:2 slaví Toronto, v jehož dresu se gólově prosadil David Kämpf. Maple Leafs vedou v sérii 2:1 stejně jako Minnesota a Edmonton. Hokejisté Wild vyhráli na ledě St. Louis 5:1 a Oilers rozstříleli také venku LA Kings 8:2.

Boston po dvou prohrách se skóre 3:10 učinil změnu v brankovišti a poprvé ve své kariéře nastoupil v play off Jeremy Swayman. Čisté konto udržel jen do desáté minuty, v níž ho z dorážky překonal Vincent Trocheck a otevřel gólový účet.

Boston otočil v dalším průběhu na 4:1. Ještě v úvodní třetině vyrovnal Charlie Coyle z přečíslení v oslabení a ve 26. minutě přidal z blízka Brad Marchand druhý gól. Pastrňák se prosadil v čase 34:53 v přesilové hře střelou z levého kruhu přes obránce a zaznamenal první bod v sérii.

Následně se šest minut nehrálo, protože fanoušci Bruins při oslavě branky českého hráče bouchali za trestnou lavicí do plexiskla, které se uvolnilo a spadlo na hlavu jednoho z časoměřičů. Hrací plochu opustil na nosítkách a byl převezen do nemocnice na další vyšetření. Podle prvotních zpráv by měl být v pořádku.

Pastrňák si připsal druhý bod opět v početní výhodě, když po jeho chytré přihrávce zakončoval Taylor Hall do prázdné branky. Carolina ještě zdramatizovala zápas v 52. minutě nahozením Jaccoba Slavina, ale na víc se nezmohla.

Toronto dobře začalo. Morgan Rielly a Colin Blackwell vstřelili v úvodních deseti minutách první dva góly zápasu a na začátku druhé třetiny zvýšil Kämpf na 3:0. Český útočník získal ve středním pásmu puk a individuální průnik zakončil přesnou ranou z mezikruží. Tampa Bay snížila trefou Rosse Coltona a Paláta, který dal ve 46. minutě z levého kruhu kontaktní gól. Hosté si ale nenechali vzít výhru, kterou zpečetil Ilja Michejev dvěma trefami do prázdné branky.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:16. Coyle, 25:41. Marchand, 34:53. Pastrňák, 44:08. Hall Hosté: 09:17. Trocheck, 51:30. Slavin Sestavy Domácí: Swayman (Ullmark) – McAvoy, Reilly, Carlo (A), Grzelcyk, Clifton, Forbort – Pastrňák, Bergeron (C), Marchand (A) – DeBrusk, Haula, Hall – Cr. Smith, Coyle, Nosek – C. Wagner, Lazar, N. Foligno. Hosté: Kočetkov (Raanta) – DeAngelo, Slavin (A), Pesce, Skjei, Cole, Br. Smith – Jarvis, Aho, Svečnikov – Teräväinen, Trocheck, Domi – Fast, Staal (C), Niederreiter – Nečas, Kotkaniemi, Martinook (A). Rozhodčí St. Laurent, Dwyer – Alphonso, Murray Stadion TD Garden, Boston Návštěva 17 850 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:03. Colton, 45:43. Palát Hosté: 04:54. Rielly, 09:44. Blackwell, 25:52. Kämpf, 58:20. Michejev, 59:56. Michejev Sestavy Domácí: Vasilevskij (Elliott) – Černák, Hedman (A), Bogosian, McDonagh (A), Foote, Sergačjov – Kučerov, Stamkos, Palát – Point, Cirelli, Killorn – Colton, Paul, Hagel – Perry, Bellemare, Maroon. Hosté: Campbell (Källgren) – Ljubuškin, Rielly (A), Brodie, Muzzin, Giordano, Holl – Marner, Matthews (A), Bunting – Kaše, Tavares (C), Nylander – Kerfoot, Kämpf, Michejev – Spezza, Blackwell, Engvall. Rozhodčí Lee, L'Ecuyer – Shewchyk, Galloway Stadion Amalie Arena, Tampa Návštěva 19 092 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 42:17. O'Reilly Hosté: 00:39. Greenway, 02:18. Kaprizov, 27:44. Zuccarello, 40:22. Eriksson Ek, 52:31. Brodin Sestavy Domácí: Husso (Binnington) – Parayko, Scandella, Faulk, Krug, Mikkola, Rosén – Perron, O'Reilly (C), Saad – Tarasenko (A), Thomas, Bučněvič – Kyrou, Schenn (A), Barbašev – Toropčenko, Bozak, Joshua. Hosté: Fleury (Talbot) – Spurgeon (C), Middleton, Dumba (A), Brodin, Goligoski, Merrill – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Boldy, F. Gaudreau, Fiala – M. Foligno (A), Eriksson Ek, Greenway – Duhaime, Jost, Deslauriers. Rozhodčí McCauley, Rank – Barton, Daisy Stadion Enterprise Center, St. Louis Návštěva 18 096 diváků