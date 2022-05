Vejmelka o snové sezoně: Životní ročník! A nároďák? Máme nejvyšší cíle

Urazil unikátní cestu. Šest let po draftu se vydal na zkušenou za oceán. Tiše snil o tom, že třeba jednou nakoukne do NHL. Přání se Karlu Vejmelkovi splnilo okamžitě. V kempu nadchnul, uzmul pro sebe místo brankářské jedničky Arizony. V sezoně odchytal přes padesát zápasů, teď chce životní ročník vygradovat na mistrovství světa. „Očekávám úspěch, máme ty nejvyšší cíle,“ hlásí pětadvacetiletý gólman národního týmu.

Ve středu ráno dorazil na pražské letiště jako jeden z prvních. Karel Vejmelka před sebou na vozíku tlačil dva obří bágly s logem Coyotes. Rozdal podpisy hladovým lovcům a šel se pozdravit s ostatními. Pak nafasoval batůžek s oblečením v reprezentačních barvách a naklusal mezi novináře na rozhovory. Je pravděpodobné, že dnes bude stát mezi tyčemi. Národní tým v 19.00 vstoupí ve Stockholmu do Švédských her utkáním s domácím výběrem Tre Kronor. „Čím víc toho odchytám, tím budu raději,“ přiznává brankář.

Jak jste si užil snovou sezonu?

„Paráda. Nikdo nečekal, že to bude probíhat takhle. Maximálně jsem si sezonu užil. Každý zápas jsem se snažil podávat co nejlepší výkony, abych dostával šanci i dál. To se povedlo. Byla to fakt životní sezona. Takhle jsem si její průběh ani ve snu nepředstavoval. Je to ale jen další krok v kariéře, začíná tím další kapitola. Neberu to tak, že bych se nechal uspokojit tím, že jsem se tam udržel. Chci podávat dál stabilní výkony a posouvat se někam výš.“

Nakonec jste odchytal 52 zápasů, patřil jste do patnáctky nejnasazovanějších gólmanů NHL. Nebylo těžké zápřah zvládnout?

„Pro mě to byla další zkušenost. Zápasů jsem odchytal dost, tam to takhle je. Když chci být jedničkou, tak tohle musím zvládat. Snažil jsem se trenéry a klub přesvědčit, že na to mám.“

To se vám povedlo. Podepsal jste novou dvouletou smlouvu.

„Udělala mi obrovskou radost. Proto jsem do Ameriky šel, abych si ji vybojoval. Že to dopadlo takhle je pro mě jenom plus.“

Co vám na startu zámořské štace nejvíc pomohlo?

„Asi to, že jsem nad ničím moc nepřemýšlel. Co se stane, co bude dál. Byl jsem nachystaný na to, že si budu muset šanci vybojovat. Pro to jsem dělal maximum.“

Chápu, že zpočátku na vás žádný tlak nebyl. Jel jste na vlně užívání si. To se ale časem muselo změnit, ne?

„Ano, to máte pravdu. Zezačátku jsem do toho naskočil rychle. Byl jsem hozenej do vody. O to víc jsem chtěl přesvědčit, že na to mám, abych nemusel na farmu. Byla to pro mě velká motivace, užíval jsem si to celou dobu.“

Jak se vám chytalo za leckdy hodně děravou obranou? Několikrát na vás šlo přes padesát střel.

„Paradoxně mi to vyhovovalo, pro gólmana je to lepší. Snažil jsem se soustředit na každou střelu. Neřešil jsem, jestli jich je dvacet nebo čtyřicet. Pro mě to ale bylo výhodou. Teď v nároďáku asi v takové permanenci nebudu. Systém bude založený více z obrany. Můj úkol bude chytit každou střelu, to se nemění.“

Brankáři slabších týmů se musí taky v hlavě poprat s tím, že inkasují více než kolegové z lepších klubů. Jak jste se s prohrami a svými čísly vypořádával vy?

„Byl jsem na to nachystaný, tušil jsem, že to bude těžké. Výsledky jsem neřešil, soustředil jsem se jen na svůj výkon. Že jsme něco prohráli... je tam tolik zápasů, že v tom dalším se s tím hned dá něco udělat. Nemáte čas přemýšlet. Soustředil jsem se opravdu na sebe. Ve druhé polovině sezony už to bylo psychicky náročnější, ale tohle je prostě součást chytání v NHL.“

Váš ročník nakonec vyvrcholil pozvánkou do národního týmu pro mistrovství světa. Co od premiérového šampionátu očekáváte?

„Očekávám úspěch, máme ty nejvyšší cíle. Půjdeme pokorně zápas od zápasu, budeme se snažit hrát dobrý hokej, aby se to líbilo divákům, ale abychom zároveň byli úspěšní. Jsme hodně hladoví, těšíme se na to. Pro mě osobně to bude první mistrovství světa, tedy doufám v to, snad se nezraním. Soustředím se na další zápas, uvidíme, jak to dopadne.“

Co říkáte na angažování zahraničního kouče Kariho Jalonena?

„Co mi říkali kluci, tak změnu vnímají pozitivně. Já očekávám totéž. Je to dobrý impulz kupředu. Viděl jsem některé zápasy ze záznamu. Musím říct, že kluci hráli výborný hokej.“

Komunikoval jste s manažerem Petrem Nedvědem dlouhodobě? Kdy vás oslovil?

„Bylo to až v posledních týdnech, nějaké dva tři týdny dozadu. Tam jsme se bavili, že by nějaká šance byla. Jsem nadšený, že tu jsem. Pozvánky i jeho slov chvály o mně si vážím. Jenom být v reprezentaci je pro mě čest. Zvlášť, když mám důvěru. Místo v brance si ale musím vybojovat.“

Takže nepočítáte, že na vás už teď čeká pozice jedničky pro šampionát?

„To vůbec, takhle bych to neřekl. Jsou tu další kluci, kteří mají stejně velkou šanci chytat na mistrovství světa jako já.“

Zahrát si na něm mohl také váš parťák z Arizony Dmitrij Jaškin. Jeho start však zarazil klub.

„Je škoda, že tu není. Sice měl těžké zranění, ale během sezony na sobě pracoval tak tvrdě, že by určitě byl schopný bez problémů naskočit do zápasů. Bohužel to nedopadlo, je to smůla.“