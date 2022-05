SESTŘIHY: Edmonton i přes kuriózní gól blíž k postupu, Rangers srovnali

Hokejisté Calgary rozdrtili v prvním utkání série play off NHL velkého rivala z Edmontonu • Reuters

Hokejisté New Yorku Rangers s Filipem Chytilem v sestavě porazili ve druhém kole play off NHL doma Carolinu 4:1 a vyrovnali stav série na 2:2. Postupu do finále Západní konference se přiblížil Edmonton, který zdolal Calgary 5:3 a vede 3:1 na zápasy.