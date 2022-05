Colorado slaví postup do finále konference. V úplném závěru rozhodl Helm

Radost hokejistů St. Louis poté, co v play off NHL otočili utkání s Coloradem a odvrátili vyřazení • ČTK / AP / David Zalubowski

Radost hokejistů St. Louis poté, co v play off NHL otočili utkání s Coloradem a odvrátili vyřazení • Reuters

Hvězdný útočník Colorada Nathan MacKinnon vstřelil proti St. Louis hattrick, ale na výhru v utkání play off NHL to nestačilo • Reuters

Hokejisté Colorada zvítězili na ledě St. Louis 3:2, sérii vyhráli 4:2 na zápasy a postoupili poprvé od roku 2002 do finále Západní konference NHL. Zápas rozhodl šest sekund před koncem základní hrací doby Darren Helm, který vstřelil první gól v letošním play off. Avalanche, za které plnil v sérii roli náhradního gólmana Pavel Francouz, se v další fázi play off střetnou s Edmontonem.