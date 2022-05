SESTŘIHY: Edmonton slaví postup, Flames končí. Nedobytná Carolina

Kapitán Oilers Connor McDavid slaví postupový gól do třetího kola play off NHL • Reuters

Carolina Hurricanes dělí jediná výhra od postupu do dalšího kola play off • ČTK / AP / Karl B DeBlaker

Kapitán Oilers Connor McDavid slaví postupový gól do třetího kola play off NHL • Reuters

Bitva o Albertu je rozhodnuta. Hokejisté Edmontonu porazili v divoké přestřelce Calgary 5:4 v prodloužení a poprvé od sezony 2005/06 postoupili do třetího kola play off NHL. O vítězný gól se postaral hvězdný kapitán Connor McDavid. Carolina je v nynějším vyřazovací části na svém hřišti zatím neporazitelná. Hurricanes zvítězili v pátém utkání série s New York Rangers 3:1 a jsou tak jednu výhru od postupu do další fáze bojů o Stanley Cup. Asistencí se na sedmé domácí výhře v řadě podílel útočník Martin Nečas.