NHL ONLINE: Colorado má druhý mečbol. Odvrátí ho St. Louis znovu?

Hokejisté Colorada mohou v play off NHL oslavit postup do finále Západní konference. V cestě jim však stojí St. Louis, které odvrací už druhý postupový mečbol. Naposledy Blues uspěli na ledě Avalanche 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 2:3. Kdo se bude radovat tentokrát? Bude to i náhradní brankář Colorada Pavel Francouz? Zápas sledujte ONLINE od 2:00 SEČ.