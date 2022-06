SESTŘIH: Francouz zase vychytal výhru, Colorado je krok od finále NHL

Český hokejový brankář Pavel Francouz se dostal do brány v semifinále play off NHL v utkání Colorada proti Edmontonu • ČTK / AP / Jack Dempsey

Český gólman Pavel Francouz v dresu Colorada v play off proti Edmontonu, kde vychytal čisté konto • Reuters

Brankář Pavel Francouz pomohl Coloradu 27 zákroky k výhře 4:2 na ledě Edmontonu. Hokejisté Avalanche vyhráli i třetí zápas v sérii a mají na dosah první postup do finále Stanley Cupu od sezony 2000/2001. Hlavní podíl na výhře hostujících Avalanche měl dvougólový Valerij Ničuškin.

Edmontonu, jenž po dvou prohrách v Coloradu potřeboval zabrat, se vydařil vstup do utkání. Již po 38 vteřinách se v levém kruhu dostal k puku nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů Connor McDavid a střelou mezi Francouzovy betony otevřel skóre zápasu.

Hosté srovnali v 17. minutě, kdy se z nenápadné situace prosadil Ničuškin. Nahrávku ruského útočníka nešťastně tečoval bránící Darnell Nurse a přesouvající Mike Smith již na změnu směru nedokázal reagovat.

Po čtyřech minutách druhé části Colorado otočilo vývoj zápasu. Po vyhraném vhazování se puk dostal opět k Ničuškinovi, jenž podruhé překonal přesouvajícího se Smithe.

Na další trefu se čekalo až do třetí třetiny, ve které po osmi minutách srovnal Ryan McLeod. Colorado si své vedení vzalo zpět v čase 52:42, kdy se hned po návratu z trestné lavice prosadil J.T. Compher. Výhru Avalanche pečetil třicet sekund před koncem Mikko Rantanen, jenž se prosadil při hře Edmontonu bez brankáře.

Colorado vyhrálo potřetí v sérii a je blízko k postupu do finále Stanley Cupu. V sedmadvacetileté klubové historii se hokejisté Avalanche probojovali do finále pouze dvakrát, v obou případech se ale radovali z výhry. V sezoně 1995/1996 porazili Floridu 4:0 a v ročníku 2000/2001 zdolali New Jersey 4:3.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:38. McDavid, 47:34. McLeod Hosté: 16:12. Ničuškin, 24:37. Ničuškin, 52:42. Compher, 59:30. Rantanen Sestavy Domácí: Mi. Smith (Koskinen) – Ceci, Nurse (A), Bouchard, Keith, Barrie, Kulak, Russell – Kassian, McDavid (C), Kane – Hyman, Draisaitl, Nugent-Hopkins (A) – Puljujärvi, McLeod, Foegele – Ryan, Malone. Hosté: Francouz (Annunen) – Makar, Toews, Manson, J. Johnson, E. Johnson, Byram – Ničuškin, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Rantanen (A), Kadri, Lehkonen – Newhook, Compher, Sturm – L. O'Connor, Helm, Cogliano. Rozhodčí McCauley, Furlatt – Murchison, Murray Stadion Rogers Place, Edmonton Návštěva 18 347 diváků

