NHL ONLINE: Tampa - NY Rangers. Chytil a spol. se mohou přiblížit finále

Po hladkém postupu Colorada do finále play off NHL se stále rozhoduje o druhém účastníkovi boje o Stanley Cup. Blíž k triumfu mají nyní New York Rangers, kteří v sérii s Tampou Bay vedou 2:1 na zápasy. Na hřišti Lightning se tak mužstvo z Manhattanu s Filipem Chytilem v sestavě může významně přiblížit k postupu. Úřadující šampioni (Ondřej Palát a Jan Rutta) ale touží souboj srovnat a vrátit se do hry. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.