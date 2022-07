Dovednostní kouč chválí Kulicha: Umí proklouznout jak had. Buffalo? Těžké

Na konci prvního dne draftu se dostalo i na Jiřího Kulicha. Na 28. pozici po něm skočilo Buffalo. „Celkově je to podle mě velmi nečitelný hráč. Navíc není jen vyhraněný střelec, dovede být tvůrcem hry, podržet kotouč, vytvořit situaci, vstoupit do pásma,“ přibližuje schopnosti talentovaného útočníka dovednostní kouč Jakub Peslar. V Karlových Varech měl v minulé sezoně na starosti rozvojový program, takže hodně pracoval právě i s Kulichem.

Zkusíte nám představit, jaký hokejista z Jiřího Kulicha roste?

„Strašně chytrý útočník, hokej ho hrozně baví. Je hodně důležité, když jste hraví, pak vám totiž nevadí dril, najdete si tam něco navíc. Za mě je to i velmi dobrý bruslař, dovede se dobře pohybovat všemi směry, díky tomu se cítí komfortně na jakémkoliv místě hřiště. Má i výbornou rychlost pohybu. A má se smysl bavit o střele?“ (usměje se)

Jen do toho...

„Je skvělá, na MS U18 ukázal, kam ji ještě posunul. Byl vidět velký progres, do budoucna od něj určitě nějaké góly můžeme čekat. Vypíchl bych ještě jednu věc. Jak je chytrý, výborně umí využívat mantinely a ještě... Teď přemýšlím, jak to nazvat, někdy je zkrátka jak had, proklouzne.“

Když si myslíte, že ho máte, tak ho vlastně vůbec nemáte a opláchl vás?

(usměje se) „To je přesný. S mantinely umí velmi dobře pracovat ve všech směrech, pomůže si o něj nahrávkou, dostane se z obranného pásma. Celkově je to podle mě velmi nečitelný hráč. Navíc není jen vyhraněný střelec, dovede být tvůrcem hry, podržet kotouč, vytvořit situaci, vstoupit do pásma.“

Buffalo bylo docela překvapené, že na ně zůstal. Překvapilo vás taky, že byl na 28. místě k dispozici?

„Jde o to, že 1. kolo draftu bylo, aspoň podle mě, strašně vyrovnané. Měli jste tam typově hodně jiných hráčů, tak bylo těžké určit, kdo půjde dřív. Když máte typologicky stejné hokejisty, snáz vyberete, kdo je lepší. Ale když máte celé pole takhle různorodé? Šikovní útočníci, techničtí obránci, siloví hráči. Těžké určit pořadí, navíc každý klub si bere, co zrovna potřebuje. I díky téhle shodě náhod šel Nemec jako dvojka draftu, protože Devils mají centrů dost, Slafkovský byl pryč, tak vzali obránce, kterého měli nejvýš. Asi jsem taky čekal, že si Jirku vezme někdo výš. Ale je to jedno, hlavní je, ať se do ligy prosadíte a co v ní ukážete.“

Buffalo ale celkem vydělalo, když v 1. kole vzalo tři velmi šikovné útočníky a samo ještě víc našlapalo svoji ofenzivní sílu. Nebude mít Kulich těžší se prosadit do NHL než jinde?

„Bude to mít těžké. Ale zase jestli na NHL máte, tak se tam dostanete. Klub si vás z nějakého důvodu bere, nějakou šanci vždycky máte. Záleží, jak ji Kulda využije.“

Generální manažer říkal, že na hráče nechtějí nijak tlačit, nechtějí vývoj uspěchat. Oni asi budou naštvaní, ale je rozumné, že dostanou čas se na NHL připravit, ne?

„Jasně, každý chce hrát NHL, nechcete čekat. Ale důležité je, jak s vámi klub komunikuje, jak si nastaví spolupráci. Pokud máte výborný rozvoj, není to problém, protože s vámi mluví hodně. Starají se o své talenty, věnují se vám. Zrovna Buffalo si před rokem vzalo Kubu Konečného ze Sparty, se kterým jsem měl taky možnost spolupracovat. Vzali si ho v 7. kole a stejně s ním dobře komunikovali, víte, na čem jste, na čem máte pracovat. Buffalo svůj development zvládnutý mít bude.“

Buffalo Sabres Vše o klubu ZDE