Brzký konec! Elitní slovenský obránce se loučí s NHL. Důvod? Nemoc syna

Definitivně do pařezu zatnul svou hokejovou sekeru. Víckrát už se do dresu a bruslí soukat Andrej Sekera nebude. V pouhých 36 letech se slovenský obránce rozhodl ukončit kariéru. „Velkou roli hrálo, že syn měl v posledním roce zdravotní problémy. Na sto procent už mě nic nepřesvědčí,“ říká rozhodně bek, který v NHL odehrál 842 zápasů.

Už před měsícem leccos naznačil v rozhovoru pro slovenský deník Šport. „Je to ve mně tak padesát na padesát. Po tom, čím jsme si v posledním roce prošli s malým synem, jsem si řekl, že jsou na světě i mnohem důležitější věci než je hokej. Rodina je na prvním místě, hlavně pak děti. To mi nejvíce otevřelo oči,“ rozpovídal se Andrej Sekera.

Teď se rozhodl definitivně. Ve 36 letech hokejovou kariéru balí. Další zápasy už nepřidá. „Po všem, čím jsme si prošli, jsem si uvědomil, že nejlepší by bylo, abych se opravdu věnoval rodině. Myslel jsem si, že se to během léta ještě nějak zlomí, ale nestalo se. Na sto procent už mě nic nepřesvědčí,“ řekl Sekera, který získal v roce 2012 se slovenskou reprezentací stříbro na mistrovství světa, pro web Sportnet.

Slovenští obránci v NHL Zdeno Chára 1733 zápasů

Ľubomír Višňovský 883 zápasů

Andrej Sekera 842 zápasů

„Už jsem nechtěl dokola cestovat a být pořád mimo domov. S mojí hokejovou kariérou je konec. I když jsem jako volný hráč dostal nějaké nabídky, stejně jsem se rozhodl, že to ukončím,“ ohlásil finalista Stanley Cupu s Dallasem z roku 2020. V roce 2016 byl s výběrem Evropy ve finále Světového poháru.

Celkem v NHL odehrál během šestnácti sezon 842 utkání, dalších 46 pak přidal v play off. Nastupoval za Buffalo, Carolinu, Los Angeles a Edmonton. Poslední tři roky pak strávil právě v Dallasu. V posledním ročníku už však větší polovinu sezony proseděl na tribuně, byl zdravým náhradníkem.

„Po sezoně jsem slyšel klasiku. Že by chtěli dát spíše prostor mladým, to bylo všechno. Respektuju to. Generálnímu manažerovi jsem narovinu řekl, že tam stejně zůstat nechci. Nic víc. Podali jsme si ruce, poděkoval jsem jim za všechno. To bylo celé.“

A pokračoval. „Určitě bych klubům ještě měl co nabídnout, ale nechtěl jsem jít hrát někam na patnáct minut za zápas, abych tím přicházel o rodinu. Znovu bych neviděl syny a ženu půl roku. O vyrůstání jednoho syna už jsem takhle přišel, druhého si chci užít. Dostal jsem klasické nabídky na rok za milion dolarů. Oslovila mě dvě mužstva, ale odmítl jsem,“ přiznává. Právě kvůli nemoci mladšího syna se v minulém roce Sekera nezúčastnil mistrovství světa ani olympijské kvalifikace.