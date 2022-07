NHL otřásl obří trejd, v době platových stropů nevídaný. Kdo je vítězem?

Zatímco většina NHL je na dovolené nebo se na ni chystá, generální manažer Calgary Brad Treliving byl zavalen prací a vařil se ve vlastní šťávě. Po odchodu Johnnyho Gaudreaua se rozjel tanec kolem produktivního bijce Matthewa Tkachuka. Týden po úprku nejlepšího útočníka Flames na zelenější pastviny v Columbusu se zdálo, že jejich GM na hráčském trhu prodělal kalhoty i sako. Bombastickým tahem s Floridou za Tkachuka se však zase vrátil mezi vítěze.

V Gaudreauovi přišli Flames o stobodového útočníka, druhého nejproduktivnějšího hráče NHL poslední sezony a jednoho z kandidátů na Hart Trophy. Příchod šikovného a kreativního Huberdeaua to však přinejmenším dorovnal. Calgary získalo určitě jednoho z nejlepších playmakerů ligy, se 115 body byl Huberdeau (mimochodem pátý v hlasování na Hart Trophy) s Gaudreauem nastejno a dělil se s ním o druhou příčku. K tomu vyztužil obranu mobilní Weegar.

Tkachuk si naposledy připsal 104 bodů a patří k vyhlášeným bijcům. Není jako jeho bratr Brady, který se v hitech pravidelně přetahuje s největším tvrďákem ligy Radkem Gudasem. Nicméně založený je podobně. Teď budou s českým ranařem spoluhráči.

Ovšem hlavně Tkachuk patří k nejlepším mladým hvězdám ligy a vrchol má teprve před sebou. Extrémně šikovné křídlo, skvělý kolem branky. Vyhrává spousty soubojů, předvádí hokej na hraně.

Po sezoně se stal chráněným volným hráčem. Flames podali žádost o platovou arbitráž, Tkachuk jim však údajně oznámil, že nechce v Calgary podepsat dlouhodobý kontrakt. Jeho slyšení bylo naplánováno na 11. srpna. Pak světem otřásla výměna s Floridou.

Ihned po ní podepsal Tkachuk osmiletou smlouvu v průměru za 9,5 milionu dolarů ročně (237,5 milionů korun) a 76 milionů celkem. Tady mají Flames jedinou nevýhodu, že Huberdeauovi s Weegarem končí kontrakty po příští sezoně. První bere 6,2 milionů ročně, druhý 4,75. V Calgary se nejpozději do roka pokusí o to, co se jim v případě Gaudreaua s Tkachukem nakonec nepovedlo. Přesvědčit své opory, aby zůstaly.

Každopádně herně vyšly z megavýměny oba celky zhruba stejně dobře. Teď to vypadá, že Flames vyšperkovali svůj tým víc, než Florida. Huberdeau rozkvetl ve výjimečného útočníka, jen v posledním play off nebyl moc vidět. Taky není hráčem podle střihu kouče Darryla Suttera, který dbá hlavně na defenzivu. Ale to se může spravit.

Z dlouhodobého hlediska z transakce vychází o něco líp Panthers. „Matthew je houževnatý, fyzicky zdatný hráč, který má unikátní schopnosti,“ řekl o Tkachukovi generální manažer Panthers Bill Zito. „Trvale se podílí na elitní ofenzivě a stal se jedním z nejkomplexnějších a nejdynamičtějších mladých hráčů v NHL. Jsme nadšeni, že můžeme naši sestavu rozšířit o generační talent.“

O Tkachuka se prý ucházelo taky St. Louis, nabídku dostal ještě z New Jersey. Vybral si Cats a je zřejmé proč. Panthers vypadají stále jako vážní uchazeči o Stanley Cup. Po vítězství v základní části zažili v play off zklamání, ve druhém kole je vymetli rivalové z Tampy. Po masivní výměně budou právě díky Tkachukovi možná ještě líp vybaveni pro klíčové boje sezony.

Odchod dvou amerických hvězd byl pro Flames kopancem mezi nohy. Zprvu vypadali, že po jejich ztrátě budou nuceni skočit šipku a po hlavě se vrhnout do přestavby týmu. Fanoušci ale nemusí žehrat, že Calgary není městem, jež by přitahovalo špičkové hráče. Generální manažer Treliving to zase spravil, do haly Saddledome přivedl elitní náhrady. S jádrem postaveným kolem 29letého Huberdeaua, Weegara, Eliase Lindholma či Jacoba Markströma může tým vzhlížet dost vysoko.

8

Na tolik let podepsal Matthew Tkachuk smlouvu s Floridou. Celkem si vydělá 76 milionů dolarů (1,9 miliardy korun)

Calgary Flames Vše o klubu ZDE

Florida Panthers Vše o klubu ZDE