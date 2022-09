Konec zoufalé éry, Buffalo se mění, hlásí se i Češi. A vrací se kozí hlava!

Nejdůležitější je, jak hrajete. Ale v současném světě, kde nestačí jen výkon, musíte i myslet, jak u toho vypadáte. Takže nejdřív tahle složka. Buffalo ohlásilo návrat hlavy bizona na dres (nebo „kozí hlavy“, záleží, co tam vidíte).

Ve středu hrnul tuhle novinku celý den do fanoušků po sociálních sítích. Provedení? Za jedna. Nejpoutavější bylo asi video, kdy se díváte do kabiny Sabres, všechno je elegantní, uhlazené. Dominují modrá, šedá a dřevo. Pak kamera jede dál, dolů do podzemí. Tam se objevil paralelní svět, temný, rudý, s hlavou bizona. Pokud jste sledovali seriál Stranger Things, hned vám naskočilo, že je všechno „Upside Down“. Jestli jste ho neviděli, nevadí - prostě peklo.

Reakce? Fans se těší, protože klub současně i oznámil, že dvanáctkrát nastoupí doma ve třetí sadě dresů, poprvé na konci listopadu. Unikátní se stanou právě díky hlavě bizona, která se tak vrací po 16 letech zpátky. Útočník Alex Tuch se spokojeně usmíval, když zmíněné video sledoval. Cítili jste z něj dětské nadšení, jako malý Buffalu fandil. Nezlobil se, když ho výměna za Jacka Eichela přivedla z Vegas k Sabres. „A klub ještě teď na sociální sítě pověsil fotku s mým tátou, jak jsme byli v téhle éře na hokeji,“ spokojeně hlásil.

Americký útočník Alex Tuch byl od dětství fanouškem Buffala. Vůbec mu tedy nevadilo, když byl v minulé sezoně vyměněn z Las Vegas za Jacka Eichela

Buffalo hraje v NHL od roku 1970 a drželo si jasnou linku. V logu pádí bizon, pod ním najdete zkřížené šavle. Hlavní barvy? Modrá a bílá.

Jenže všechno má vývoj. Sabres se stěhovali do nové haly, v roce 1996 chtěli působit agresivněji, takže totálně překopal identitu. Vsadili na červenou, stříbrnou, černou a hlavu rozzuřeného bizona. Lidem se však postupně začalo stýskat po tradičních barvách. Takže se po 10 letech vrátily zpátky.

Drobnost? Ne úplně.

Modrá zůstala mnohem tmavší, co bylo ale horší, moderní logo připomínalo slimáka, ne bizona. Tuhle verzi fans nepřijali, takže nejdřív se vrátilo zpátky logo z let 1970-1996, pak i staré barvy (v roce 2020). Dresy s „kozí hlavou“ klub teprve představí.

Takže tým bude vypadat dobře, fajn, tohle ovlivníte pořád docela snadno. A jak bude hrát? Horší pořízení. Momentálně jde o černou éru historie celé organizace, jedenáctkrát za sebou chyběl v play off.

V Buffalu jste přišli o radost

Jen pro lepší představu, když si Buffalo naposledy zahrálo o Stanley Cup, Jaromír Jágr měl teprve před sebou angažmá ve Philadelphii, k tomu ještě v Dallasu, v Bostonu, v New Jersey, na Floridě a v Calgary. Síla, že? Navíc v sezoně 2020/2021 vyrovnalo rekord Pittsburghu, když za jeden ročník nasbíralo 18 porážek v řadě.

Klub měl pech, plus dělal špatná rozhodnutí. Největší smůla? Sabres v roce 2015 skončili poslední, ale v draftové loterii je předběhl Edmonton. Takže právo vybrat Connora McDavida získali Oilers. Sabres z druhé pozice vzali Jacka Eichela, se kterým se postupně rozhádali kvůli operaci zad a vyměnili ho do Vegas.

A kroky vedle? Třeba angažování Taylora Halla s nápadem, jak s ním konečně přijde zlom. Nepřišel, taky v klubu uvadl. S Jeffem Skinnerem podepsalo vedení po jedné 40 gólové sezoně obří kontrakt (9 milionů ročně) až do roku 2027, kdy mu bude 35 let. Teď má za sebou tři roky, dva byly šílené, jeden slušný. Jenže i když se dostane stabilně na 25-30 gólů, tak devítimilionovou sumu nesplatí.

Asi nejlépe klima u Sabres vystihují slova útočníka Ryana O’Reillyho, který pronesl, že v roce 2018 ztratil v Buffalu veškerou lásku k hokeji. „Jako kdyby tam s těmi přibývajícími porážkami byli všichni v pohodě.“

Jenže pokud dobře draftujete a trejdujete, v době platových stropů se kluby NHL točí v určitých cyklech. Budování – velká spousta talentu – silný tým – šance na Stanley Cup – dva roky, kdy ho musíte opravdu vyhrát – další tři roky, kdy doufáte, že jste pořád ještě hodně dobří – pád dolů – budování...

Sabres jsou teď ve fázi „velká spousta talentu“. Organizace se dvakrát ve své historii dostala do finále Stanley Cupu, v roce 1975 ji tam dostala generace Gilberta Perreaulta, v roce 1999 tam vůbec neměla být, ale vytáhl ji nahoru Dominik Hašek . Ale říká se, že nejlepší tým měli Sabres po výluce v letech 2005-2007, kdy došli „jen“ do finále konference. Dál to nešlo kvůli zraněním. Tehdy tam váleli brankář Ryan Miller, bek Brian Campbell a vepředu Daniel Briere, Chris Drury, Maxim Afinogenov nebo Thomas Vanek.

Sestava, která se rodí u Sabres teď může být možná i lepší. Ještě není, ale může...

Sabres a brutální síla vepředu

„Tohle je místo, kde bych chtěl být hodně dlouho. Chci být hráčem, který Buffalu pomůže vyhrávat a dojít až ke Stanley Cupu. Tohle jsou zatím jen tedy slova, ale chtěl bych je proměnit v realitu,“ pronesl teď mladý střelec Tage Thompson. Rozdíl oproti tomu, co říkal O’Reilly, že? Na druhou stranu u něj jde právě o ty detaily, které musíte trefit. Potenciál hrát skvěle má, ale klub mu po jedné velmi dobré sezoně nasypal 7,14 milionu na 7 let, kontrakt začne platit další rok. Trefa, že časem by vyšel na víc, nebo šílenost?

Je tady jeden zásadní důvod, proč by Buffalo nemělo být moc agresivní na trhu a už neopakovat akce typu Taylor Hall. Talent, kterého má opravdu hodně. Když si projíždíte hodnocení zámořských expertů, tak často narazíte na vyjádření, že tenhle mladý hráč (prospect) je borcem pro první dvě lajny týmu NHL.

V následující sezoně už šanci stoprocentně dostane Jack Quinn. V NHL už hrají právě Thompson, Mittelstadt, Cozens, Krebs, kteří mají být lepší a lepší, jsou pořád na začátku. Pokud se stane lídr z Tucha, Skinner bude aspoň průměrný? Tak s góly by Buffalo nemělo mít trable.

Před krokem do NHL je totiž další podobná skupina. Do ní patří tři borci draftovaní v prvním kole 2022 Matthew Savoie, Noah Östlund a Jiří Kulich. Celkem máte 10 útočníků s prognózou hrát první dvě lajny. Jedenáctým je John-Jason Peterka, Němec, který v letech 2017-2019 zářil v českých mládežnických soutěžích za Salcburk. „Víte, co je na něm nejvíc děsivé? Že ani sám ještě netuší, jak dobrý by mohl být,“ pronesl o něm před rokem po rozvojovém kempu Michael Peca, legenda Sabres a taky v minulé sezoně asistent na farmě. Do nadupané skupiny se plánuje dostat i Lukáš Rousek, který je po roce úplně fit a chystá se přes farmu probít do NHL.

Našlapaná bude i defenziva, protože hlavními tvářemi se mají stát Rasmus Dahlin (pořád je mu teprve 22 let) a Owen Power (19 let), dvě jedničky draftu.

Trefy vedle v bráně

Požár se ale už roky nedaří uhasit v bráně. Vůbec tady netrefili brankáře. Carter Hutton? Ou. Ten vyhořel ještě víc než logo se slimákem. Od konce Ryana Millera v roce 2014 se hledá silná jednička. Mohl jí být Robin Lehner, ale u Sabres chytal ve chvíli, kdy měl vážné psychické potíže, nikdy se jí nestal naplno.

Najdete tady ale dvě velké naděje, než dorostou, dostane nejspíš věčná dvojka Eric Comrie (Winnipeg, Detroit, NJ Devils) šanci ukázat, jestli dovede i něco víc. Příslibem je Ukko-Pekka Luukkonen, Fin, který zářil v mládežnických kategoriích. Ve 23 letech už nasál atmosféru NHL, ale pořád je spíš brán jako divoká karta. Vyjde/nevyjde, nevíte, ale doufáte, aby se stala první možnost.

Pak je v systému ještě Devon Levi (20 let), atletický brankář, který dovede hodně situací ustát, neválí se hned po zemi. Při výšce 183 cm musí mít dobrý pohyb, což splňuje, rychlý je dost. Uhranul na MS juniorů (přelom roku 2020/2021), kde se stal nejlepším brankářem turnaje s úspěšností 96,4 %. V poslední sezoně chytal v NCAA a v dlouhodobé soutěži si udržel stejnou statistickou kolonku na hodnotě 95,3 %. Umí toho dost. Buffalo mělo i kliku, že na draftu tenhle poklad vylovilo v 7. kole. Někdy se to povede, v brankářích se dopředu čte špatně, možná všechny odrazovala výška.

Na kemp za pár týdnů by pak mělo dorazit ještě jedno překvapení z Česka. Tomáše Suchánka žádný klub NHL nedraftoval, ale brankář se líbil na posledním MS juniorů, takže v 19 letech si vyzkouší zázemí nejlepší ligy světa. Reálně tady může zabojovat o smlouvu.

Už věříte, že se z trosek Buffalo zvedá? Mělo by. Hráčského materiálu na velký posun vzhůru má opravdu dost.

Jen tedy ještě jedna drobnost. Současného loga, ano toho původního z roku 1970, by se Buffalo nikdy vzdát nemělo. Důvod? Protože podle knihy Chrise Creamera „Sportovní loga“ nabíhající bizon vždycky znamenal štěstí. Bude se hodit.

Buffalo Sabres Vše o klubu ZDE