Yzerman chválí Zadinu: Je na správné cestě. Přístup i morálku má skvělou

Po dlouhých letech se Steve Yzerman rozloučil s Tampou Bay a vrátil se do Detroitu, kde působit jako generální manažer • Profimedia.cz

Steve Yzerman se jako generální manažer vrátil do Detroitu • Profimedia.cz

Generální manažer Detroitu Steve Yzerman o Zadinovi: Je to dříč • Profimedia.cz

Na kempu Filip Zadina přitahuje pozornost. Když hrál Detroit tréninkový zápas 2 x 25 minut, český útočník patřil k nejvýraznějším hráčům na hřišti. „Zdálo se, že Zadina je celý zápas na puku, což znamenalo několik šancí pro jeho červený tým,“ hlásil Max Bultman, reportér The Athletic.

Už dříve Zadinu vyzdvihoval i Steve Yzerman, generální manažer Detroitu: „Je na správné cestě se stát skutečně dobrým hráčem v NHL.“ Cenní si na něm hlavně toho, jak se naučil hrát bez puku. „Učí se dělat dobře malé věci, i když zrovna neskóruje. Všichni mladí hráči, zejména všichni střelci, se vždycky poměřují góly a asistencemi, prostě bodovou produkcí. Tím spíš je to tak u hokejistů, které draftujete vysoko,“ rozpovídal se o šestce draftu 2018.

Yzerman dobře ví, jak mladí hráči přemýšlejí. „Člověk do toho sám spadne a říká si: 'Musím být produktivní, musím být produktivní´. Nakonec ale vždycky platí, že pokud děláte všechny ostatní věci dobře, puky vám do sítě padají,“ naznačuje boss, že nemá cenu vždycky tlačit na pilu.

Yzerman přesně takhle prý mluvil i k Zadinovi, aby nepolevoval v maličkostech, dál si plnil dobře drobnosti. A pak? Pak se dostaví i góly. „Je to dříč. Když jsem mluvil s naším kondičním koučem, oceňoval Filipovo odhodlání mimo led. Opravdu chce být dobrým hráčem a sám ví, že má co zlepšovat. Čekám, že udělá další krok dopředu, jeho přístup je skvělý a pracovní morálka taky. Jen se toho musí držet,“ nabádá českého hráče generální manažer.

Ve zmíněném tréninkovém zápase dělal Zadina přesně kousky, které ukazují, že se posunul. Kradl rozehrávky, vyráběl šance. Jeho hokej zdaleka není jen „najděte mě, já pálím“. Navíc takhle se líbí už od začátku kempu.

„Dovede být důrazný, vidíte u něj sebevědomí, ukazoval šikovnost, dostával se ke střelám, létal. Vypadá to, že hraje s velkou jistotou, doufejme, že na tom bude dál stavět,“ přeje si trenér Derek Lalonde.

Zadina vyšlápl do prvního roku nového tříletého kontraktu velmi slušně. Teď je důležité, aby podobné věci přenesl i nejdřív do přípravných zápasů a následně do NHL.