Josi jako hokejový Federer. V Bernu zažil emotivní návrat, teď volá Praha

Když vyhlašovali první hvězdu zápasu, nebylo pochyb, kdo se jí stane. „Roman!“ zvolal hlasatel. „JOSI!“ zaburácelo publikum. Před odchodem se otočil k masivní tribuně k stání. Pojme devět tisíc diváků a je hodně strmá. V Bernu jí říkají „Zeď“. A zatímco fanoušci v tom kotli Josiho oslavovali, jejich hrdina pokynul zdviženou hokejkou, zamával a bouchnul se do hrudi. „Dokonalé, prostě dokonalé. Bylo to velmi emotivní,“ děkoval později.

Hrál finále Stanley Cupu a získal Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL, je kapitánem Predators. Ze všech švýcarských hráčů nasbíral v NHL nejvíc asistencí (402) a bodů (542). Ve 32 letech se vrátil domů v dresu se šavlozubým tygrem, a coby jeden z top obránců nejlepší ligy na světě, který v minulé sezoně útočil na hranici sta bodů (23+73).

V rodné zemi je Josi na vrcholu slávy. Bylo to znát už po příletu na letiště v Curychu, kde fanoušci čekali hlavně na něj. Přijal ho pak i bývalý švýcarský prezident Guy Pamelin. „Po odchodu Rogera Federera je klidně možné, že bude nejpopulárnějším sportovcem ve Švýcarsku,“ řekl trenér Nashvillu John Hynes.

Už ze srovnání hokejového obránce s tenisovým gigantem je patrné, co Josi ve Švýcarsku znamená a co pro svůj sport vykonal. Byť do Bernu přijel celek NHL, dolaďovací zápas Predators před začátkem základní části NHL tím dostal ještě silnější náboj. „Jsem opravdu vděčný, že jsem měl tuhle příležitost. Do konce života na to nezapomenu. Rozhodně to byl jeden z vrcholů mé kariéry,“ ocenil Josi.

Bruslit začal ve čtyřech letech, prošel mládeží SC Bern a v šestnácti sehrál první tři zápasy za muže. „Tohle byl můj obývák,“ usmíval se před šatnou bernské arény jeho otec Peter, dnes člen vedení klubu. „Když začínal, jezdili jsme sem třikrát, čtyřikrát týdně. Cesta trvala pět minut, nic náročného.“ Roman Josi vyrostl pár kilometrů odtud, v Ostermundigenu, ležícím na severovýchodním okraji města. Ve stejné obci se narodila i herečka Ursula Andressová, sexsymbol 60. let minulého století. Dnešní švýcarští kluci už nevědí, kdo to byl. Touží hrát jako Josi, ale plakáty fešáka s uhrančivým pohledem má doma na zdi taky spousta švýcarských holek.

Nejvyšší soutěž hrál Josi na plný úvazek tři sezony, v té poslední, 2000/01 s Bernem vyhrál ligu a vrátil se tam ještě o tři roky později během výluky NHL. Otec za ním létá do zámoří dvakrát, třikrát za sezonu, stejně tak bratr Yanick, bývalý útočník v třetí lize. Predators měli původně zavítat do Bernu už v roce 2020. Jenže akce byla zrušena kvůli pandemii covidu. Takže Josiho mohli vidět naživo v dresu týmu NHL až tentokrát. Pozval tři stovky kamarádů a dvacet členů rodiny, včetně 93leté babičky. „Byla hrozně šťastná,“ prozradil.

Při představování fanoušci vyvolávali i příjmení dalšího hráče Predators, útočníka Nina Niederreitera a historicky nejlepšího švýcarského střelce NHL (181 gólů). Ale to nejlepší přišlo nakonec. „Bylo to jako hollywoodský příběh,“ líčil Mark Streit, bývalý skvělý bek, který rovněž pochází z Bernu a v NHL sehrál 786 zápasů.

Nashville je pořád víc proslulý country hudbou než hokejem. Josi nehraje v Montrealu jako kdysi Streit, ani za jiný ostře sledovaný klub. Ale to mu vůbec nevadí. Spíš je rád. V dnešním sítěmi propleteném světě ho stejně nepřehlédnete. Komplexní obránce, spolehlivý vzadu, silný dopředu, lídr mužstva. Herně patří k nejvýraznějším hráčům NHL, i když se snaží působit nenápadně.

Do Bernu se těšil, přál si, aby to vyšlo dokonale. A povedlo se. Dal vítězný gól, útočil na hattrick. „Určitě jsem měl motivaci,“ přiznal Josi. Návrat si užil, sestoupil z nebes jako švýcarský hokejový bůh. Pár dní opojení ve Švýcarsku mu však stačilo. Teď zase zpátky do práce. Hokejového Federera čeká ho Praha a ostrý start do sezony proti Sharks.

