Pastrňák i Lauko skórovali, Krejčí nahrával. Mrázek dostal šest gólů

Pastrňák vyrovnal ve 28. minutě v přesilové hře střelou mezi betony na 1:1, když jej přihrávkou z rohu kluziště našel v levém kruhu Krejčí. Český kanonýr tak skóroval i ve svém druhém startu v přípravě. New Jersey, v jehož elitní řadě nastupoval Ondřej Palát, ale odskočilo v dalším průběhu na 4:1.

Boston i díky českým hráčům zdramatizoval zápas. Od Laukových chráničů se odrazil v 55. minutě puk mimo Vaněčkův dosah a při hře šesti proti pěti snížil Patrice Bergeron po pasu Krejčího. Při pokračujícím risku bez gólmana ale chyboval Jakub Zbořil a Tomáš Tatar zpečetil výhru Devils.

Za Boston nastoupilo celkem šest českých hráčů - Pastrňáka s Krejčím opět doplnil v jedné řadě Pavel Zacha, který se proti svému bývalému klubu neprosadil. V obraně nastupoval Zbořil a ve čtvrtém útoku Lauko s Tomášem Noskem.

„Lauko byl dobrý. Dělal přesně to, co jsme po něm chtěli. Do hry vnesl rychlost, podržel puk v útočném pásmu, chodil do míst, kde to bolí, a proto se v přípravném kempu udržel tak dlouho,“ řekl trenér Bostonu Jim Montgomery na adresu Lauka, který v přípravě skóroval dvakrát. „Čtvrtá řada byla celý zápas (s New Jersey) naše nejlepší,“ podotkl kouč.

Voráček poprvé bez bodu

Mrázek pustil všech šest branek v úvodní dvou třetinách, v každé lovil puk ze sítě třikrát. Dvakrát jej překonal Ivan Barbašov, první hvězda zápasu. Český gólman ale na brankách nenesl vinu - dvakrát inkasoval po teči, jednou v přesilové hře soupeře a další vyplynuly z nedůrazu obrany. Na druhé straně udržel čisté konto Jordan Binnington.

V sobotním programu bodoval z českých hráčů už jen Radko Gudas při prohře Floridy 2:5 na ledě Tampy Bay. Po asistenci pražského rodáka vyrovnal Rudolfs Balcers na 1:1, ale domácí poté nasměroval k výhře čistým hattrickem Vladislav Naměstnikov. Finalista minulého ročníku NHL si tak připsal první výhru v přípravě.

Toronto s Davidem Kämpfem v sestavě porazilo na svém ledě Detroit 5:1. Za hosty nastoupili Jakub Vrána a Filip Zadina, který strávil na ledě nejvíce času ze všech (téměř 23 minut). Po dvou gólech vítězů dali Auston Matthews a William Nylander.

Až v posledním hracím dni přípravných zápasů před startem NHL nebodoval Jakub Voráček, který v předchozích třech zápasech zaznamenal šest bodů (3+3). Bez jeho příspěvku prohrál Columbus ve Washingtonu 3:4 v prodloužení.

Gólman Arizony Karel Vejmelka sledoval ze střídačky prohru týmu 1:5 s Vegas. Coyotes v přípravě ani jednou nevyhráli, stejně jako Montreal, který v sobotu podlehl v Ottawě 2:3 v prodloužení.

Přípravné zápasy před startem NHL:

Tampa Bay - Florida 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Branky: 13., 20. a 28. Naměstnikov, 4. Kučerov, 45. Point - 6. Balcers (Gudas), 29. Heponiemi.

Los Angeles - Anaheim 6:3 (3:0, 1:3, 2:0)

Branky: 3. Vilardi, 12. Kalijev, 15. Grundström, 38. Durzi, 50. Danault, 53. Fiala - 24. McTavish, 31. Jones, 35. Terry.

St. Louis - Chicago 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Branky: 10. a 38. Barbašov, 11. Alexandrov, 12. Kyrou, 23. Thomas, 31. O'Reilly. Gólman Petr Mrázek odchytal za Chicago celý zápas, inkasoval šest branek z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 76 procent.

Minnesota - Dallas 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Branky: 9. a 55. Kaprizov, 4. Eriksson Ek, 24. Duhaime, 32. Zuccarello - 26. Pavelski.

Ottawa - Montreal 3:2 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 24. Brassard, 36. Sabourin, 63. Batherson - 9. Caufield, 39. Guhle. Hráno v Bouctouche.

NY Islanders - NY Rangers 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Branky: 10. Bellows, 17. Barzal, 45. Parise - 47 Kakko.

Toronto - Detroit 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Branky: 16. a 48. Nylander, 43. a 54. Matthews, 32. Malgin - 12. Suter.

Boston - New Jersey 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Branky: 28. Pastrňák (Krejčí), 55. Lauko, 58. Bergeron (Krejčí) - 19. Holtz, 32. Mercer, 42. J. Hughes, 43. Šarangovič, 60. Tatar. Gólman Vítek Vaněček odchytal druhou polovinu utkání, inkasoval dvě branky ze 14 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta.

Washington - Columbus 4:3 v prodl. (2:2, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 10. Mantha, 20. Ovečkin, 29. Dowd, 61. D. Strome - 11. Laine, 15. Činachov, 24. Kuraly.

Vegas - Arizona 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)

Branky: 6. Stephenson, 8. Roy, 16. Marchessault, 43. Eichel, 51. Pietrangelo - 19. Boyd. Hráno v Boise.