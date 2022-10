Asijská step, karibský ráj či sultanát? I odtamtud vedou kroky do NHL

Znáte exotická rodiště hráčů NHL? • FOTO: koláž iSport.cz Pozlátko NHL bývá snem drtivé většiny malých kluků, kterým táta poprvé na zimáku obul brusle. Do nejslavnější hokejové soutěže světa to však dotáhnou jen nejlepší z nejlepších. Kromě domáckých Kanady a USA tradičně dodává veliké procento hráčů Švédsko, Finsko, Rusko a stále také Česká republika. Nesmíme zapomínat ani na Slovensko, Švýcarsko či Německo. Do NHL však pronikli i borci z exotických destinací, kde lední hokej není středobodem vesmíru. Přinášíme vám výčet těch, kteří třeba i reprezentují hokejovou velmoc, ale narodili se na místě hokeji nezaslíbeném.

Yutaka FUKUFUJI (Japonsko) Narozen: 17. září 1982

Post: brankář

Draft: 8. kolo (2004) jako 238. v pořadí – Los Angeles Kings

V NHL: 4 zápasy

Tým: Los Angeles Kings Rodák z ostrova Hokkaidó v září oslavil 40. narozeniny, přitom potvrzuje dlouhověkost mnoha japonských sportovců. Fukufuji totiž stále chytá japonskou ligu. V NHL se mihnul v sezoně 2006/07, kdy paběrkoval v dresu Los Angeles Kings. Králové měli ve zmíněné sezoně značné trable s brankáři. Celkem jich využili v ročníku pět, a tak vyšla řada i na Fukufujiho. NHL však na něj byla příliš velkým soustem, protože nikdy neodchytal kompletní zápas. Většinou střídal někoho ze svých kolegů. Fukufuji se po anabázi mezi nejlepšími potloukal po nižších amerických soutěžích a v Evropě si dokonce vyzkoušel nizozemskou ligu. Od roku 2010 hraje doma za elitní japonský klub Nikko Icebucks s výjimkou v sezoně 2014/15, kdy si odskočil do Dánska a s Esbjergem se jako jednička dostal až do finále play off. Fukufuji se ovšem nemůže pyšnit primátem prvního draftovaného Japonce. Tím se stal Hiroyuki Miura už v roce 1992, kdy si na něj práva zajistil Montreal. Miura však nikdy v NHL nenastoupil. Jediný Japonec v historii NHL Yutaka Fukufuji • Foto profimedia.cz

Borna RENDULIČ (Chorvatsko) Narozen: 25. března 1992

Post: pravé křídlo

Draft: -

V NHL: 15 zápasů a 2 kanadské body (1 + 1)

Týmy: Colorado Avalance, Vancouver Canucks Chorvatsko máme zafixované jako oblíbenou destinaci pro letní dovolenou, a když v něčem Chorvaté vynikají, jsou to spíše letní sporty (sourozenci Kosteličovi prominou). Borna Rendulič se ale dokázal prosadit alespoň na okamžik do NHL. Jeho příběh je poutavý, protože se narodil v Záhřebu a s kariérou rovněž začínal na domácí scéně, kdy ještě jistý Medveščak Záhřeb nehrál KHL. Teprve na prahu dvacítky se přes Finsko a nižší americké soutěže dostal do Colorada, kde odehrál drtivou většinu ze zmíněných 15 zápasů, za Vancouver totiž nastoupil jen jednou. Rendulič však po odchodu z NHL ukazuje nadále svou kvalitu. Ať už hrával v Lahti, Čechovu, Mannheimu nebo Örebru, všude sbíral velké množství kanadských bodů a byl velmi platný směrem dopředu. V březnu mu bylo třicet a momentálně znovu válí za německý Mannheim. K chorvatským kořenům se také hrdě hlásí Joel Prpič, který má na pažbě dokonce 18 startů v NHL, ale narodil se v Kanadě, takže pro náš výběr je Rendulič zajímavějším úlovkem. Borna Rendulič v dresu Colorada • Foto profimedia.cz

Graeme TOWNSHEND (Jamajka) Narozen: 23. října 1965

Post: pravé křídlo

Draft: -

V NHL: 45 zápasů a 10 kanadských bodů (3 + 7)

Týmy: Boston Bruins, New York Islanders, Ottawa Senators Jamajku celý svět považuje ve sportovním ranku za kolébku špičkových sprinterů, ale i lední hokej má na tomto ostrově v Karibiku překvapivě své místo. Mnozí hráči NHL se pyšní jamajskými kořeny. Klan Subbanů v čele s hvězdným bekem P. K. původně pochází z tohoto karibského ráje, podobně na tom jsou Chris Stewart, Trevor Daley nebo Mark Fraser. Townshend se však od nich v jedné zásadní věci liší. On jediný se na Jamajce narodil a žil tam první roky svého života. Ve čtyřech letech se s rodinou přemístil do Kanady a začal se psát typický příběh řady přistěhovalců. Townshendovi ale nikdo neodpáře, že byl prvním hokejistou v NHL narozeným na Jamajce. Graeme Townshend • Foto NHL.com

Ed HATOUM (Libanon) Narozen: 7. prosince 1947

Post: pravé křídlo

Draft: -

V NHL: 47 zápasů a 9 kanadských bodů (3 + 6)

Týmy: Detroit Red Wings, Vancouver Canucks Prošel hokejem v mládežnických kategoriích až za mořem, ale jeho původ je jednoznačný. Hatoum se narodil v libanonské metropoli Bejrútu, kde žil do svých deseti let. Teprve pak rodina odešla do Ottawy, kde zanedlouho nazul brusle a procpal se až do NHL. Po hokeji se dal na zcela odlišnou dráhu, pracoval totiž ve velkoobchodě s automobily ve Vancouveru. Libanonské předky mjí kupříkladu také John Hanna, Alain Nasreddine a poslední vítěz Stanley Cupu Nazem Kadri, ale všichni tři se narodili v Kanadě. Ed Hatoum v dresu Detroitu • Foto Seattle Times

Nathan WALKER (Austrálie) Narozen: 7. února 1994

Post: levé křídlo

Draft: 3. kolo (2014) jako 89. v pořadí – Washington Capitals

V NHL: 60 zápasů a 17 kanadských bodů (11 +6)

Týmy: Edmonton Oilers, Washington Capitals, St. Louis Blues Walker stále za mořem aktivně hraje a své statistiky tak může v budoucnu ještě vylepšit. U tohoto Australana není zajímavé jen to, že je dosud jediným zástupcem protinožců v NHL, ale také fakt, že Walker se narodil ve Walesu. Odtamtud se teprve rodina odstěhovala do Austrálie, kde malý Nathan dělal první hokejové krůčky. V tomto příběhu se rovněž zrcadlí česká stopa. Pamatujete? Walker se už ve čtrnácti letech objevil v Ostravě a o pár let později jako mladý učeň naskočil do extraligy v dresu Vítkovic. Po odchodu do zámoří se systematicky prokousal až mezi hokejovou smetánku. Momentálně nastupuje za St. Louis a v průměru stráví na ledě něco málo přes deset minut na utkání. Nathan Walker zatím v sezoně pravidelně nastupuje za St. Louis • Foto ČTK / AP / Tom Tussey

Arthur KALIYEV (Uzbekistán) Narozen: 26. června 2001

Post: pravé křídlo/levé křídlo

Draft: 2. kolo (2019) jako 33. v pořadí - Los Angeles Kings

V NHL: 88 zápasů a 32 kanadských bodů (16 +16)

Tým: Los Angeles Kings Zase se jedná o hokejistu, jež prošel amerických mládežnickým systémem, nicméně fakt, že se narodil v uzbecké metropoli Taškentu, bude mít zanesen v životopise navždy. Kaliyev žil v Uzbekistánu jen do svých dvou let, pak rodina emigrovala do USA, takže celkem typický příklad podobných škatulat. Kaliyev už se blíží stovce startů v NHL a může se chlubit titulem z OHL a zlatou medailí z MS dvacítek. Arthur Kaliyev • Foto Reuters

Alexandar GEORGIEV (Bulharsko) Narozen: 10. února 1996

Post: brankář

Draft: -

V NHL: 134 zápasů

Týmy: New York Rangers, Colorado Avalanche Narodil se na bulharsko-rumunských hranicích ve městě Ruse, což není zrovna region, jež by platil za pohádkovou destinaci pro život. Proto se rodina nedlouho po Georgievově narození rozhodla odejít do Ruska, kde s hokejem začínal a dostal se i do reprezentace Ruska v mládežnických kategoriích. Dál byla jeho cesta rovněž nevšední pro hokejistu ruské národnosti, protože Georgiev se vydal na finskou štaci do TPS Turku. Až odtamtud šel zkusit štěstí do Ameriky, byť nebyl draftován. Jak vidno, dokázal se prosadit a momentálně dělá kolegu v Coloradu Pavlu Francouzovi. Alexandar Georgiev • Foto Reuters

Craig ADAMS (Brunej) Narozen: 26. dubna 1977

Post: pravé křídlo

Draft: 9. kolo (1996) jako 223. v pořadí – Hartford Whalers

V NHL: 951 zápasů a 160 kanadských bodů (55 + 105)

Týmy: Carolina Hurricanes, Chicago Blackhawks, Pittsburg Penguins Brunej? Ti lepší z vás si možná z hodin zeměpisu vybaví, že jde o sultanát v jihovýchodní Asii. Fajnšmekři třeba přidají hlavní město Bandar Seri Begawan, ale že by se tam narodil dvojnásobný vítěz NHL? Zdá se to jako sci-fi, ale jde o realitu. Craig Adams sice nikdy nelámal rekordy, ani z jeho fines neomdlévali fanoušci, ale díky zarputilosti a svému původu se stal výjimečným. Narodil se v malém městečku Seria, jeho otec tam totiž pracoval pro světoznámou ropnou společnost. Brzy po narození Craiga se ale rodina vrátila do Kanady, takže Adamse lze považovat za produkt kanadské hokejové školy, ale je dosud jediným hráčem v NHL, který kdy byl spojován s touto asijskou zemičkou. Navíc vše okořenil ziskem Stanley Cupu s Carolinou a Pittsburghem. Craig Adams • Foto TSN.ca