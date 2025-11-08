Chmelařův debut v NHL ozdoben bitkou. Rittich padl s Wild, Klapka a spol. bez gólu

Předplatné

NHL
Jaroslav Chmelař debutoval v NHL. Při své premiéře se radoval z vítězství hokejistů New Yorku Rangers 4:1 v Detroitu a na konci zápasu se popral. David Rittich inkasoval pětkrát z 26 střel a neodvrátil prohru New Yorku Islanders 2:5 s Minnesotou. Calgary s Adamem Klapkou v sestavě nestačilo na svém ledě na Chicago a padlo 0:4.

Chmelař nastupoval ve čtvrtém útoku, a přestože na ledě strávíl během devíti střídání jen zhruba šest a půl minuty, tak rozdal čtyři hity. Dvaadvacetiletý nováček se do bitky pustil v 55. minutě za rozhodnutého stavu 4:1 a pěstní souboj vyhrál. Travise Hamonica poslal pár údery k ledu.

Hlavním hrdinou utkání se stal ale Artěmij Panarin, který řídil výhru Rangers gólem a dvěma přihrávkami. Chmelař nebodoval.

New York Islandera s Davidem Rittichem v bráně nestačili na Minnesotu, český brankář pustil pět branek z 26 střel, a to po výsledku 2:5.

Calgary s Adamem Klapkou padlo proti Chicagu v poměru 0:4.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Macklin CelebriniSan Jose91423156
2.Connor BedardChicago814221510
3.Kirill KaprizovMinnesota9122116-4
4.Jack EichelVegas81321137
5.Connor McDavidEdmonton4172115-3
6.Nathan MacKinnonColorado101020149
7.Mark ScheifeleWinnipeg91120147
8.Mikko RantanenDallas8122014-3
9.William NylanderToronto61420118
10.Leo CarlssonAnaheim61420139

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh15902454:4320
2Devils14820450:4320
3Montreal14452351:4520
4Carolina13630448:3518
5Detroit15630645:4618
5Boston16540752:5318
7Flyers14441541:3617
8Toronto14621552:5017
9Tampa14522543:3916
10Rangers15522635:3516
11Washington14611640:3515
12Florida14611639:4315
12Ottawa14423550:5415
14Columbus13520641:4114
15Buffalo14414538:4314
16Islanders14602645:5114
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado14805150:3721
    2Anaheim13721355:4219
    3Winnipeg14810546:3518
    4Utah14630547:4018
    5Chicago15613548:4017
    6Vegas13613343:3817
    7Dallas14523442:4617
    8Edmonton15424546:4816
    9Seattle Kraken13424334:3916
    10Kings15334542:4916
    11San Jose15333650:5515
    12Minnesota16423748:5715
    13Vancouver15340842:5014
    14Nashville16414740:5414
    15St. Louis15502841:5912
    16Calgary163121036:5310

