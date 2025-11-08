Chmelařův debut v NHL ozdoben bitkou. Rittich padl s Wild, Klapka a spol. bez gólu
Jaroslav Chmelař debutoval v NHL. Při své premiéře se radoval z vítězství hokejistů New Yorku Rangers 4:1 v Detroitu a na konci zápasu se popral. David Rittich inkasoval pětkrát z 26 střel a neodvrátil prohru New Yorku Islanders 2:5 s Minnesotou. Calgary s Adamem Klapkou v sestavě nestačilo na svém ledě na Chicago a padlo 0:4.
Chmelař nastupoval ve čtvrtém útoku, a přestože na ledě strávíl během devíti střídání jen zhruba šest a půl minuty, tak rozdal čtyři hity. Dvaadvacetiletý nováček se do bitky pustil v 55. minutě za rozhodnutého stavu 4:1 a pěstní souboj vyhrál. Travise Hamonica poslal pár údery k ledu.
Hlavním hrdinou utkání se stal ale Artěmij Panarin, který řídil výhru Rangers gólem a dvěma přihrávkami. Chmelař nebodoval.
New York Islandera s Davidem Rittichem v bráně nestačili na Minnesotu, český brankář pustil pět branek z 26 střel, a to po výsledku 2:5.
Calgary s Adamem Klapkou padlo proti Chicagu v poměru 0:4.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Macklin Celebrini
San Jose
|9
|14
|23
|15
|6
|2.
|Connor Bedard
Chicago
|8
|14
|22
|15
|10
|3.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|9
|12
|21
|16
|-4
|4.
|Jack Eichel
Vegas
|8
|13
|21
|13
|7
|5.
|Connor McDavid
Edmonton
|4
|17
|21
|15
|-3
|6.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|10
|10
|20
|14
|9
|7.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|9
|11
|20
|14
|7
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|8
|12
|20
|14
|-3
|9.
|William Nylander
Toronto
|6
|14
|20
|11
|8
|10.
|Leo Carlsson
Anaheim
|6
|14
|20
|13
|9
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|15
|9
|0
|2
|4
|54:43
|20
|2
Devils
|14
|8
|2
|0
|4
|50:43
|20
|3
Montreal
|14
|4
|5
|2
|3
|51:45
|20
|4
Carolina
|13
|6
|3
|0
|4
|48:35
|18
|5
Detroit
|15
|6
|3
|0
|6
|45:46
|18
|5
Boston
|16
|5
|4
|0
|7
|52:53
|18
|7
Flyers
|14
|4
|4
|1
|5
|41:36
|17
|8
Toronto
|14
|6
|2
|1
|5
|52:50
|17
|9
Tampa
|14
|5
|2
|2
|5
|43:39
|16
|10
Rangers
|15
|5
|2
|2
|6
|35:35
|16
|11
Washington
|14
|6
|1
|1
|6
|40:35
|15
|12
Florida
|14
|6
|1
|1
|6
|39:43
|15
|12
Ottawa
|14
|4
|2
|3
|5
|50:54
|15
|14
Columbus
|13
|5
|2
|0
|6
|41:41
|14
|15
Buffalo
|14
|4
|1
|4
|5
|38:43
|14
|16
Islanders
|14
|6
|0
|2
|6
|45:51
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|14
|8
|0
|5
|1
|50:37
|21
|2
Anaheim
|13
|7
|2
|1
|3
|55:42
|19
|3
Winnipeg
|14
|8
|1
|0
|5
|46:35
|18
|4
Utah
|14
|6
|3
|0
|5
|47:40
|18
|5
Chicago
|15
|6
|1
|3
|5
|48:40
|17
|6
Vegas
|13
|6
|1
|3
|3
|43:38
|17
|7
Dallas
|14
|5
|2
|3
|4
|42:46
|17
|8
Edmonton
|15
|4
|2
|4
|5
|46:48
|16
|9
Seattle Kraken
|13
|4
|2
|4
|3
|34:39
|16
|10
Kings
|15
|3
|3
|4
|5
|42:49
|16
|11
San Jose
|15
|3
|3
|3
|6
|50:55
|15
|12
Minnesota
|16
|4
|2
|3
|7
|48:57
|15
|13
Vancouver
|15
|3
|4
|0
|8
|42:50
|14
|14
Nashville
|16
|4
|1
|4
|7
|40:54
|14
|15
St. Louis
|15
|5
|0
|2
|8
|41:59
|12
|16
Calgary
|16
|3
|1
|2
|10
|36:53
|10