NHL ONLINE: Pasta a spol. hrají v Pittsburghu. V akci Hertl i brankáři

Pořádná porce zápasů čeká nespavce a nadšence do hokejové NHL. Boston s českou kolonií a především Davidem Pastrňákem hraje na ledě Pittsburghu. Tomáš Hertl se San Jose přivítá Anaheim. Do branky by se měli dostat i čeští gólmani Vítek Vaněček, Karel Vejmelka a Daniel Vladař. Celý noční program NHL sledujte ONLINE.