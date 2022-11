Pocta Jágrovi. Hráč Pens slavil gól jako legenda, po salutu ale přišel zmar

V NHL vědí, jak připomenout slávu minulých let. Během nynější sezony totiž všechny týmy včetně nejmladších klubů z Las Vegas a Seattlu budou oblékat v několika utkáních speciální retro dresy, tzv. Reverse Retro. V případě Pittsburghu tak hráči, jako jsou Sidney Crosby, Jevgenij Malkin či český bek Jan Rutta, navlékli poprvé trikoty s ikonickým „RoboPenguinem“, ve kterých před třiceti lety i později řádili Mario Lemieux s Jaromírem Jágrem.

Právě na velikána českého hokeje Pittsburgh Penguins zavzpomínali ve velkém už v 7. minutě retro utkání na hřišti Buffala. Jason Zucker dostal při úniku dva na jednoho nádherně nabito od parťáka Malkina a bez potíží propálil gólmana Sabres Erica Comrieho. Ještě než autor úvodního gólu začal slavit trefu se spoluhráči, zvedl pravou ruku a na počest někdejší velké hvězdy Pens zasalutoval.

Jak Zucker po zápase přiznal, nápad na gólovou oslavu kladenské legendy neměl úplně z vlastní hlavy, ale spíše od Bryana Rusta a Jake Guentzela. „Musím vyzdvihnout Rustyho a Guentze. Byl to jejich nápad. Jen jsem náhodou dal gól dřív než oni. Ten, kdo by skóroval, doufali jsme, že jeden z nás, to chtěl udělat. Sláva Jágrovi a celému týmu,“ řekl s úsměvem rodák z Newport Beach. Na hřišti parádně oživil 90. léta a fanoušci doufají, že v dalších utkáních s retro dresy se ještě salutu dočkají.

V prvním zápase s „Tučňákem“ z devadesátek se zdálo, že Pittsburghu pomůže ukončit nepříjemnou šňůru pěti proher za sebou. Pens po Zuckerově gólu ještě na začátku třetí třetiny odskočili do vedení 3:1. Buffalo, které mělo na dresu obdobu ikonického stříbrného bizona pamatující úspěšné čas s Dominikem Haškem v brance, se ale následně nadechlo a rozjelo drtivou jízdu za návratem do hry.

Penguins se ani nenadáli a do 57. minuty bylo v KeyBank Center vyrovnáno. Deset minut do konce třetí třetiny byl dokonán famózní obrat, ze kterého se Pittsburgh nedokázal vzpamatovat. Trenér Mike Sullivan ještě zkusil štěstí při hře v šesti bez brankáře, Sabres však prázdné branky náležitě využili a přidali ještě dva góly.

Velkou zásluhu na třetí výhře v řadě měl Tage Thompson (v utkání 1+1). Americký útočník navázal na skvostnou bodovou jízdu v předchozím utkání s Detroitem. Red Wings totiž sestřelil hattrickem a třemi asistencemi. Nyní udeřil i proti trápícím se Pens.

„Myslím, že to chce jen trochu úspěchu. Začíná to jedním střídáním, jedním gólem, jednou třetinou… gólem v přesilovce, zblokovanou střelou, úspěšným ubráněním oslabení. Scvrkne se to na spoustu maličkostí, které dohromady vyhrávají zápasy. Nemůžeme se nechat zahltit okolnostmi, protože jsme nevyhráli ani hrstku zápasů. Jen se musíme ujistit, že zůstáváme v dané chvíli, soustředíme se na postup, protože to je to, co nám dá nejlepší příležitost, jak se z toho vyhrabat," řekl kouč Sullivan k současnému soužení Pittsburghu.