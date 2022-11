Divočina v Edmontonu: Vaněček zavelel k obratu, Eliášův rekord padl

Původně to vypadalo, že se v duelu Edmontonu s New Jersey kvůli zdravotním problémům Ondřeje Paláta a pozici náhradníka Vítka Vaněčka neobjeví žádný Čech. Skoro v polovině základní hrací doby za stavu 2:1 pro Oilers však přišel zvrat. Brankář Devils Mackenzie Blackwood se zranil a musel přepustit místo Vaněčkovi, který skvělými zákroky pomohl ďáblům otočit zápas. New Jersey nakonec zvítězilo 4:3 i díky pokořenému rekordu!

Čechů v NHL ubývá! Smutný fakt, o kterém se toho namluvilo a napsalo mnoho. Před nedávnem jste si mohli přečíst o pozici českých brankářů v nejslavnější hokejové lize světa.

Je to právě Vítek Vaněček, jehož šance na pozici prvního brankáře v NHL se jeví jako nejpravděpodobnější. Vše totiž posiluje fakt, že Petr Mrázek stále laboruje se zraněním.

Vaněček má v této sezoně svádět bitvu o brankoviště s Mackenziem Blackwoodem. Zkušený kouč Lindy Ruff zatím dělil minutáž mezi oba borce rovnoměrným dílem. Vaněček naskočil do sezony v pěti případech, jeho kanadský konkurent v šesti.

V duelu proti Edmontonu se ale Blackwood zranil a byť se mu z ledové plochy evidentně nechtělo, musel přepustit místo Vaněčkovi. V tu chvíli domácí drželi náskok 2:1 a rodáka z Havlíčkova Brodu přivítal v zápase po 45 sekundách přesilovkým gólem Leon Draisaitl. Oilers vedli 3:1, ale tím pohodový večer pro McDavida a spol. skončil.

Do třetí třetiny vlétli Devils věrni svému přídomku a rychle snížili zásluhou Milese Wooda, jež překvapil Stuarta Skinnera střelou zápěstím hned po vhazování.

Oilers posléze podnikali výpady do otevřenější obrany, ale Vaněček už domácím skórovat nedovolil a předváděl velké věci jako v tomto případě proti Evanu Bouchardovi.

To nejlepší si však hosté ponechali na 57. minutu, kdy se přepisovala klubová historie s českým nádechem. Dvojice Ryan Graves a Jesper Bratt otočila stav v rozmezí sedmi sekund dvěma slepenými góly. Překonali tak rekord Patrika Eliáše a Johna Maddena, kteří v dresu Devils skórovali 6. dubna 2001 proti Bostonu během osmi sekund.

Rekord NHL stanovili téměř přesně před čtyřmi lety Max Domi a Joel Armia z Montrealu, když proti Washingtonu skórovali v rozmezí pouhých dvou sekund. Nutno však dodat, že Armia střílel hned po vzahování ve středovém kruhu na prázdnou klec při washingtonské hře bez brankáře.

Vítek Vaněček si nakonec v utkání připsal 18 zákroků za více než 31 minut a jeho spolehlivý výkon nakopl Devils k plnému bodovému zisku.

Jak je na tom Mackenzie Blackwood, momentálně není známo. Více informací o zdravotním stavu kanadského gólmana by mělo být k dispozici před odjezdem New Jersey k nedělnímu zápasu na ledě Calgary.

Blackwood tak může přibýt na marodku k dalšímu brankáři Devils Jonathanu Bernierovi. Pokud by jeho zranění vyžadovalo delší přestávku, má Vaněček cestu do branky nejspíše umetenou. Na farmě New Jersey v týmu Utica Comets čeká na svou šanci dvojice mladíků Akira Schmid a Nico Daws, ale je málo pravděpodobné, že by Vaněčka v tuto chvíli výrazněji ohrožovali.