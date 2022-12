Gólové žně v NHL! Padá jich nejvíc za 29 let. Kolik bodů může mít Pastrňák?

To je panečku střelnice! Základní část NHL má za sebou takřka třetinu utkání. A ukázala pozoruhodný trend. V lize padá ohromné množství gólů. V průměru 6,36 na zápas. Nejvíce od sezony 1993/94. Jaké jsou důvody toho, že červená světla za brankami blikají jako na diskotékách? Šikovní útočníci, změna role obránců, brutální přesilovky i slabší gólmani, pro které je ročník zatím noční můrou.

Pryč jsou doby, kdy se v zámoří za účelem zvýšení počtu gólů uvažovalo o zvětšení branek nebo zmenšení výstroje brankářů. Problém se vyřešil (skoro) sám. Už minulá sezona ukázala výrazný nárůst průměru tref na jedno utkání. A křivka míří dál vzhůru i v aktuálním ročníku.

V neděli byla NHL na průměru 6,36 gólu na zápas. Jde o nejvyšší číslo za posledních 29 let. To ještě ligové produktivitě vládl Wayne Gretzky . Pro srovnání: v domácí Tipsport extralize nyní průměr činí 5,25 branky. Rozdíl v pravdě markantní. Švýcarsko, Švédsko i Finsko. Tam všude je gólových radostí více.

V NHL je aktuálně snad nejvíce šikovných hráčů v historii. Stále se posouvá jejich rychlost i technická zdatnost. Zvlášť pak schopnost obojí zkombinovat. Padají góly. Čím více narůstají bodová konta hráčů, tím více jde do háje pohoda brankářů.

Třeba v sezoně 2014/15 stačilo Jammiemu Bennovi na vítězství v kanadském bodování soutěže pouhých 87 bodů. V dalších letech už bylo k triumfu vždy potřeba minimálně sto bodů. V minulém ročníku se přes čarovnou hranici tří cifer na osobním kontě dostalo osm hráčů. Podle současného tempa by jich na konci této sezony mohlo být dvanáct.

Kapitán Edmontonu Connor McDavid má ročník rozjetý na 154 bodů. Dál se naposledy dostal fenomenální Mario Lemieux v sezoně 1995/96 (161 bodů). Třeba takový David Pastrňák , který mimochodem v noci na neděli pomohl k další výhře Bostonu dvěma zásahy, má nájezd na 121 punktů (57+64).

První trefu do sítě Colorada s Pavlem Francouzem v brance zapsal v přesilovce. Právě početní výhody a brutální schopnost je využívat, je dalším z důvodů dalšího posunu gólového průměru ligy. V současnosti je v NHL průměrná úspěšnost přesilovek na čísle 22,89 %. Jde o nejvyšší efektivitu v této herní situaci za posledních čtyřicet let!

Hned 24 týmů je svou úspěšností za hranicí dvaceti procent. V Česku jsou na tom takhle dobře pouhé čtyři kluby ze čtrnácti. Před několika lety NHL zpřísnila posuzování faulů hokejkou, taky proto přesilových her mírně přibylo.

„Snad každý rok padá na začátku sezony více branek. Týmy se sehrávají, sedá si jejich systém. Je ale pravda, že nyní je to opravdu extrémní. Hodně se změnila stavba týmů. Už to není jako dřív, kdy se měly o góly starat první dva útoky. Dnes máte devítku útočníků, kteří jsou schopní dávat branky a rozhodovat zápasy. Z dříve průměrné třetí lajny se teď stala čtvrtá,“ zamýšlí se trenér Barry Trotz, který má za sebou 23 sezon v NHL jako hlavní trenér.

„Úroveň dovedností v lize rapidně a plošně stoupla. Přibylo mladších hráčů, věkový průměr šel dolů. Je kladen mnohem větší důraz na skórování a rozvoj této složky hry u každého jedince,“ přidal pro ESPN jeden z ligových veteránů.

Ubylo čistě defenzivních specialistů. Extrémně se změnila role obránců, ze kterých se stali univerzálové, jejich povinnosti nekončí u červené čáry. Obranná činnost začíná už v útočném pásmu aktivním napadáním. Nátlaková ofenzivní hra je nejlepší formou defenzivy. Týmy pracují na rozvoji hry s pukem, na jeho držení v co nejdelším úseku hry.

„Rozhlédněte se po lize. Je v ní obrovské množství mladých hráčů. Řada z nich v sobě ještě nemá defenzivní principy, detaily v obraně u nich nejsou dobré. Mají ale skvělé dovednosti směrem dopředu, takže je jim to prominuto. Dříve by to nešlo,“ přidává Trotz.

Statistiky naznačují, že hráči jsou ve svých střelách přesnější. Jsou také kreativnější při vytváření gólových šancí. Střílí více a přesněji. Zároveň však neposílají beznadějné pokusy na náhodu. Puk drží, více si přihrávají, což umožňuje hledání ideální střelecké pozice, a tím zvýšení šance na úspěch. Naopak soupeřův brankář má menší šanci zasáhnout.

A to je další teorie, která zdůvodňuje nárůst počtu gólů. Brankářů v NHL je hodně a jejich kvalita není taková. Pryč jsou doby gólmanských supermanů typů Dominika Haška , Martina Brodeura nebo Patricka Roye.

Ještě v sezoně 2011/12 se hned deset brankářů dostalo nad 65 odchytaných zápasů. O deset let poté, tedy v minulém ročníku, to zmákli už jen dva – Juuse Saros v Nashvillu a Connor Hellebuyck ve Winnipegu. Úspěšnost průměrného brankáře v NHL je v této sezoně jen 90,5 %. Jde o nejhorší číslo od ročníku 2005/06.

Tohle všechno jsou důvody, proč občas výsledek zápasu NHL připomíná spíše skóre mače NFL.