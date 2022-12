Fin se vyznal, že nemá na hokej s McDavidem. Šéf Edmontonu ho setřel

Edmonton se od roku 2016 těší, kdy přijde průlom. Jesseho Puljujärviho draftoval jako čtvrtého v pořadí, nejdřív šli bombarďáci Auston Matthews a Patrik Laine. Z obou se staly hvězdy a z Puljujärviho měla být rovněž.

„Dvacet zápasů, jeden gól. Hodně jsem přemýšlel, co udělat jinak. Momentálně ale prostě nemám odpověď,“ líčil nešťastně pro reportéra Tommiho Seppäläho ze stanice YLE. Na jednom gólu zůstává útočník i po sedmadvaceti zápasech. Bída, když vidíte, jaký talent se kolem něj točí. Pravidelně nastupoval s Connorem McDavidem a stejně nic.

„Jasně, že bych chtěl být produktivním hráčem první lajny. Ale momentálně se zdá, že to v NHL nedokážu. Možná v nějaké jiné lize,“ přidal.

V jiné lize už na sezonu hrál. Po třech letech u Oilers si chtěl vydupat výměnu, nezdálo se mu, že nehraje v prvních dvou formacích, navíc se táhla jednání o novém kontraktu. Kompletní sezonu 2019/2020 odehrál za Kärpät Oulu a ožil. V 56 zápasech posbíral 53 bodů (24+29). Vyrazil znovu do Edmontonu a po dalších třech sezonách je to tady znovu. Nerozzářil se, vyhasíná ještě víc.

Novináři se ho na tréninku chtěli zeptat na detaily z rozhovoru pro Yle, ale slušně je odmítl, že ne. Hodně zajímavá totiž byla pasáž o McDavidovi. Normálně byste se prali o šanci si zkusit hrát hokej s ním, Puljujärviho eso svazuje. „Těžko říct, proč nedávám góly,“ říkal ve finštině. „Hodně jsem o tom přemýšlel. Dříve jsem jich dával dost. Myslím, že teď jsem starší, zkušenější a lepší hráč. Přesto mi tam nic nespadne. Když hrajete s Connorem, musíte góly střílet. Možná na to prostě nemám.“ přidal.

Reakci ale nabídl generální manažer Ken Holland. Puljujärviho chtěl už několikrát vyměnit, jenže vždy chtěl víc, než ostatní byli ochotni zaplatit. Zatím neuspěl. V aktuální sezoně požadoval údajně druhé kolo draftu a telefon stejně nezazvonil.

„Nechávám mladé hráče v AHL co nejdéle, jak to jde. Jedním z důvodů je, že NHL je opravdu těžkou ligou,“ spustil nejdřív Holland. „A NHL zkrátka není žádnou rozvojovou ligou. Tady jste hodnoceni podle toho, co děláte, a ne podle potenciálu. Když slyším hráče jako Jesse říkat, že ztratil sebevědomí, není to poprvé, co podobné věty slyším,“ pokračoval šéf klubu.

Evidentně neplánuje Puljujärviho litovat: „Nemám řešení. Tady je moje odpověď, je to těžká liga.“ Pokud se nešťastného útočníka zbaví i pod cenou, otevře se mu pod platovým stropem prostor 3 miliony dolarů, který by se mohl hodit na posilu před play off.

Současně ho také ale musí trochu děsit historie. Dallas taky hodně věřil Valeriji Ničuškinovi, ale Rus se postupně zhoršoval. Za sezonu 2018/2019 nedal ani gól. Žádná škoda, že odešel do Colorada! Jenže tam rozkvetl v klíčového muže sestavy, pomohl ke Stanley Cupu a nyní má smlouvu do konce sezony 2029/30 v hodnotě roční hodnotě 6,125 milionu dolarů

Scénář, který by si přál Puljujärvi taky.

Scénář, který Hollanda musí třikrát za noc budit.

