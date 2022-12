SESTŘIHY NHL: Pastrňák řádil! Dva góly po přihrávkách Krejčího

Hokejový útočník David Pastrňák řídil v NHL dvěma góly výhru Bostonu 4:3 v New Jersey a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Na obě branky mu přihrál David Krejčí, na první také Pavel Zacha. Arizona zdolala doma Los Angeles 2:1 po nájezdech i díky výkonu Karla Vejmelky. Český brankář zastavil 26 střel, v rozstřelu nepustil ze tří nájezdů žádný gól a stal se druhou hvězdou utkání. Martin Nečas přispěl dvěma přihrávkami k vítězství Caroliny 6:5 nad Philadelphií.

David Rittich bude spojován s posunem Alexandra Ovečkina na druhé místo v historické tabulce střelců NHL. Kanonýr Washingtonu vstřelil při výhře 4:1 nad Winnipem dva góly a legendárního Gordieho Howea nejen vyrovnal, ale rovnou i přeskočil. Sedmatřicetiletý útočník má na kontě 802 branek a před ním je už pouze Wayne Gretzky (894).

Ovečkin otevřel skóre, když překonal Ritticha střelou z pravého kruhu, a druhou trefu přidal při hře Winnipegu bez gólmana. Český brankář kryl z zápase 23 z 26 střel.

Boston rozhodl v prostřední třetině, v níž otočil z 0:1 na 4:1. Druhá trefa padla po ryze české spolupráci. Zacha zachytil na pravé straně u hrazení rozehrávku gólmana Mackenzieho Blackwooda, puk předal mezi kruhy Krejčímu, který jej poslal před branku Pastrňákovi. Kotouč se odrazil od brusle havířovského rodáka na branku a z následné dorážky mezi betony zakončil celou akci.

Při gólu na 3:1 přihrál Krejčí z levé strany do pravého kruhu Pastrňákovi, který střelou zápěstím vymetl vzdálenější roh branky. Český útočník potvrdil střeleckou formu, v posledních jedenácti zápasech nasázel deset branek. Jake DeBrusk vstřelil čtvrtý zásah Bostonu a do brankoviště New Jersey se postavil od začátku poslední třetiny Vítek Vaněček, který z pěti střel neinkasoval. S ním v zádech Devils zdramatizovali zápas, ale ztrátu nedohnali.

Utkání bylo specifické pro Zachu. Český útočník nastoupil poprvé v New Jersey, za které odehrál sedm sezon a které jej v létě vyměnilo do Bostonu. Klub připravil pro svého bývalého hráče ve formě videa sestřih akcí, který pustil během první třetiny na kostce, a diváci odměnili Zachu potleskem za jeho služby.

Oba góly padly v Arizoně v základní hrací době z přesilové hry. Domácí vedli od desáté minuty trefou Nicka Schmaltze, Los Angeles vyrovnalo v čase 31:54. Vejmelku překonal Alex Iafallo ránou z pravého kruhu nad lapačku. Více český gólman soupeři nedovolil a v rozstřelu se prosadil pouze Nick Bjugstad.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:36. J. Hughes, 51:01. Tatar, 53:47. Šarangovič Hosté: 23:12. Bergeron, 24:34. Pastrňák, 30:09. Pastrňák, 37:27. DeBrusk Sestavy Domácí: Blackwood (41. Vaněček) – Siegenthaler, Hamilton, B. Smith, Severson, Ochoťuk, Bahl – Tatar, Hischier (C), Zetterlund – Haula, J. Hughes (A), Bratt – Wood, M. McLeod, Mercer – Šarangovič, J. Boqvist, Holtz. Hosté: Ullmark (Swayman) – Grzelcyk, McAvoy (A), H. Lindholm, Carlo, Forbort, Clifton – Marchand (A), Bergeron (C), DeBrusk – Zacha, Krejčí, Pastrňák – Hall, Coyle, Frederic – N. Foligno, Nosek, Greer. Rozhodčí St. Laurent, O'Donnell – Flemington, O'Quinn Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 16 514 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:57. Fast, 14:32. Noesen, 19:05. Fast, 25:57. A. Svečnikov, 27:58. Martinook, 37:52. Kotkaniemi Hosté: 11:03. Sanheim, 21:01. DeAngelo, 46:59. Seeler, 47:41. Laughton, 52:24. Konecny Sestavy Domácí: Raanta (Kočetkov) – Burns, Slavin (A), Pesce, Skjei, Chatfield, de Haan – Jarvis, S. Aho II (A), Teräväinen – Nečas, Stastny, A. Svečnikov – Fast, J. Staal (C), Martinook – Stepan, Kotkaniemi, Noesen. Hosté: Ersson (28.–38. Hart) – Ristolainen, Provorov, DeAngelo, Sanheim, Seeler, York – Tippett, Frost, J. van Riemsdyk – Konecny, N. Cates, Farabee – Allison, Laughton (A), Hayes – MacEwen, P. Brown, Deslauriers. Rozhodčí Rooney, L'Ecuyer – Fournier, Murray Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 18 680 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:22. Ovečkin, 32:46. Milano, 43:49. Dowd, 59:00. Ovečkin Hosté: 49:59. Stenlund Sestavy Domácí: C. Lindgren (Kuemper) – E. Gustafsson, Carlson (A), Orlov (A), Jensen, Irwin, T. van Riemsdyk – Ovečkin (C), D. Strome, Sheary – Johansson, Kuzněcov, Mantha – Milano, Eller, Aube-Kubel – Protas, Dowd, Hathaway. Hosté: Rittich (Hellebuyck) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, Pionk, Dillon, Heinola – Eyssimont, Scheifele (A), Kuhlman – Connor, Dubois, Gagner – Barron, Lowry (A), Harkins – D. Gustafsson, Stenlund, Jonsson Fjällby. Rozhodčí Sutherland, Charron – Suchánek, Deschamps Stadion Capital One Arena, Washington Návštěva 18 573 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:20. Beauvillier, 39:15. Pulock, 47:10. Räty, 48:21. Parise, 55:50. Beauvillier Hosté: 08:09. M. Tkachuk Sestavy Domácí: Sorokin (C. Schneider) – Pulock, Wotherspoon, Dobson, Romanov, Mayfield, S. Aho I – Wahlstrom, Barzal, Bailey (A) – Beauvillier, Nelson (A), Lee (C) – Holmström, Pageau, Parise – Fasching, Räty, M. Martin. Hosté: Bobrovskij (Knight) – Ekblad (A), Forsling, Montour, M. Staal, Kiersted, Mahura – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Reinhart, Lundell, Luostarinen – Cousins, E. Staal, Lomberg – Smith, Dalpe, Děnisenko. Rozhodčí StPierre, Lambert – Panchich, Daisy. Stadion UBS Arena, New York Návštěva 17 255. diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 35:19. Hintz, 42:27. Hintz, 55:00. W. Johnston, 59:43. Kiviranta Hosté: 04:04. Evans, 22:24. Pezzetta Sestavy Domácí: Oettinger (Wedgewood) – Heiskanen, Lundkvist, C. Miller, R. Suter, Lindell (A), Hakanpää – Pavelski (A), Hintz, J. Robertson – Kiviranta, Dellandrea, Seguin – Ja. Benn (C), W. Johnston, Marchment – Faksa, Glendening, Tufte. Hosté: Allen (Montembeault) – Guhle, Edmundson, Harris, Kovacevic, Xhekaj, Wideman – Drouin, Suzuki, Armia – Hoffman, Dach, Caufield – Slafkovský, Dvorak, Jos. Anderson – Pezzetta, Evans, Richard. Rozhodčí Rank, Luxmore – Smith, Gawrylretz Stadion American Airlines Center, Dallas Návštěva 18 532 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:26. R. Johansen, 26:22. Duchene Hosté: 32:46. Rantanen, 55:05. Compher, 64:17. Girard Sestavy Domácí: Saros (Lankinen) – McDonagh, Josi (C), A. Carrier, Ekholm (A), Fabbro, Lauzon – Granlund (A), Novak, F. Forsberg – Jeannot, Glass, Niederreiter – Duchene, R. Johansen, Trenin – Sissons, Pärssinen, Co. Smith. Hosté: Georgijev (Francouz) – Makar (A), D. Toews (A), E. Johnson, Girard, B. Hunt, Englund – Rantanen (A), Compher, Lehkonen – Ničuškin, Rodrigues, Newhook – L. O'Connor, Meyers, Malgin – MacDonald, Kaut, MacDermid. Rozhodčí O'Rourke, McCauley – MacPherson, Berg Stadion Bridgestone Arena, Nashville

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:29. P. Kane, 16:00. Domi, 22:31. Athanasiou, 23:24. Raddysh, 52:16. J. Toews Hosté: 33:48. Marčenko, 43:21. M. Bjork Sestavy Domácí: Stalock (Mrázek) – McCabe, S. Jones (A), I. Phillips, Murphy, J. Johnson, Mitchell – T. Johnson, Domi, P. Kane (A) – Kurashev, J. Toews (C), Raddysh – Athanasiou, Dickinson, Lafferty – Katchouk, Khaira, Entwistle. Hosté: Tarasov (24. Korpisalo) – Gavrikov, M. Bjork, Berni, Gudbranson, A. Boqvist, Peeke – J. Gaudreau (A), K. Johnson, Laine – Marčenko, Roslovic, Nyquist (A) – E. Robinson, Kuraly, Olivier – L. Foudy, Dunne, Meyer. Rozhodčí Brandon Schrader, Jon McIsaac – Joe Mahon, Shandor Alphonso Stadion United Center, Chicago

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:42. Ryan, 19:56. McDavid Hosté: 20:41. J. Miller, 38:33. J. Miller, 52:26. Horvat, 57:19. Michejev, 59:20. Horvat Sestavy Domácí: S. Skinner (Campbell) – Nurse (A), Ceci, Kulak, Barrie, Niemeläinen, Bouchard – Hyman, McDavid (C), Puljujärvi – Foegele, Draisaitl (A), Yamamoto – Janmark, Nugent-Hopkins, Kostin – Holloway, R. McLeod, Ryan. Hosté: Delia (S. Martin) – Q. Hughes, Bear, Ekman-Larsson (A), T. Myers, Stillman, L. Schenn – Michejev, Horvat (C), Boeser – Garland, J. Miller (A), Lazar – Kuzmenko, E. Pettersson, Pederson – Joshua, Aman, Studnicka. Rozhodčí Sandlak, Schlenker – Apperson, Gawryletz (vš. CAN) Stadion Rogers Place, Edmonton Návštěva 18 347 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:45. Schmaltz, . Bjugstad Hosté: 31:54. Iafallo Sestavy Domácí: Vejmelka (Ingram) – Gostisbehere, Chychrun, J. Brown, Moser, Stecher, Nemeth, Välimäki – Schmaltz, Boyd, Keller (A) – Crouse (A), Bjugstad, Maccelli – Fischer (A), Hayton, N. Ritchie – Kassian, McBain. Hosté: Quick (Copley) – Doughty (A), M. Anderson, M. Roy, Durzi, Spence, Se. Walker – Moore, Danault (A), Iafallo – Kempe, Kopitar (C), Fiala – Vilardi, Lizotte, Arvidsson – Lemieux, Kupari, Anderson-Dolan. Rozhodčí Rehman – Toomey, Murchison Stadion Mullet Arena, Tempe Návštěva 4600 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:24. Pietrangelo, 24:30. Ma. Stone, 38:35. Amadio, 58:25. Stephenson, . Ma. Stone Hosté: 20:40. Bučněvič, 26:18. Tarasenko, 28:19. Faulk, 50:45. Acciari Sestavy Domácí: L. Thompson (Hill) – Hague, Pietrangelo (A), McNabb, Miromanov, Martinez, Pachal – Amadio, Stephenson, Ma. Stone (C) – R. Smith (A), W. Karlsson, Kessel – Röndbjerg, Leschyshyn, Dorofejev (A) – W. Carrier, N. Roy, Kolesar. Hosté: Binnington (Greiss) – Leddy, Parayko (A), Krug, Faulk, Mikkola, Bortuzzo – Bučněvič, Thomas, Tarasenko (A) – Saad, O'Reilly (C), Leivo – Barbašev, B. Schenn, Acciari – Toropčenko, L. Brown, T. Pitlick. Rozhodčí Kozari, Chmielewski – Mills, Jackson Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas Návštěva 18 125 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:44. McTavish, 43:28. Silfverberg Hosté: 04:19. Mi. Stone, 22:57. B. Ritchie, 62:34. R. Andersson Sestavy Domácí: Dostál (O. Eriksson Ek) – Fowler, Kulikov, Benoit, Klingberg, Beaulieu, Shattenkirk – Henrique, Zegras, Terry – Comtois, R. Strome, Silfverberg – Vatrano, McTavish, Leason – Kirkland, Carrick, Jays. Megna. Hosté: Markström (Vladař) – Hanifin, R. Andersson, Weegar, C. Tanev, Zadorov, Mi. Stone – Dubé, E. Lindholm, Toffoli – Lucic, Kadri, Huberdeau – Mangiapane, Backlund, Coleman – Lewis, Ružička, B. Ritchie. Rozhodčí Samuels-Thomas, Hanson – Gibbons, McNamara Stadion Honda Center, Anaheim