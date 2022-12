SESTŘIHY: Kubalík a Hertl dali dva góly, Vejmelka uspěl proti Torontu

Góly

Domácí: 24:36. Compher, 35:58. Cogliano, 36:43. Makar, 38:47. Rodrigues

Hosté: 08:56. Vilardi, 33:59. Danault, 41:11. Iafallo, 54:20. Se. Walker

Sestavy

Domácí: Georgijev – D. Toews, Makar, E. Johnson, Girard, B. Hunt, Englund – Lehkonen, Compher, Rantanen – Malgin, Rodrigues, Newhook – Cogliano, Meyers, L. O'Connor – MacDermid, MacDonald, Hudon.

Hosté: Copley – M. Anderson, Doughty, Durzi, M. Roy, Spence, Se. Walker – Fiala, Kopitar, Kempe – Iafallo, Danault, Arvidsson – Anderson-Dolan, Lizotte, Vilardi – Lemieux, Byfield, Kupari.

Rozhodčí

Pollock K. (Can) – Syvret C. (Can)

Stadion

Ball Arena, Denver