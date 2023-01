Kauza Vrána: Detroit se ho chce (asi) zbavit, kdo si ho může dovolit?

Napřed přicházely dobré zprávy. Jakub Vrána po dvou měsících opustil asistenční program NHL, začal trénovat s Detroitem a potom se tři zápasy rozehrával na farmě v Grand Rapids. Pak si měl pobyt ještě o týden prodloužit. Zdálo se, že se pomalu blíží návratu do sestavy Red Wings. Jenže náhle přišla překvapivá, ale horší zvěst. Klub ho zařadil na listinu nechráněných hráčů. Vypadá to, že se českého útočníka chce zbavit.

Generální manažer Steve Yzerman se po úterním oznámení k věci nevyjádřil a trenér Derek Lalonde s reportéry rozebíral situaci kolem brankářů, jejichž výkony v poslední době začaly kolísat. Mluvil o trpělivosti, probíral taky blížící se návrat zraněných útočníků Filipa Zadiny a Tylera Bertuzziho. O Jakubu Vránovi nepadlo ani slovo. Zařazení na seznam nechtěných hráčů může znamenat, že v jeho případě zástupci Red Wings trpělivost možná ztratili.

Českého útočníka si mohl stáhnout kterýkoliv tým, aniž by za něj musel Detroitu dát jakoukoli protihodnotu. Na tzv. waivers listině může Vrána zůstat do středečních dvou hodin odpoledne východního času (19 hodin SEČ). Pokud by si ho nikdo nevzal, zamířil by zpátky na farmu.

Klub tento krok podnikl necelé tři týdny poté, co Vrána opustil asistenční program NHL a NHLPA. Ten byl založen v roce 1996 a pomáhá hráčům překonávat problémy související s duševním zdravím, zneužíváním návykových látek a dalšími záležitostmi. V minulosti jím prošli například hvězdný brankář Montrealu Carey Price, další gólman Connor Ingram z Nashvillu nebo útočník Bobby Ryan z Ottawy.

Do programu se Vrána zapojil 19. října poté, co sehrál za Detroit pouhé dva zápasy. Dal v nich gól a měl jednu asistenci. Svou zatím poslední branku dal začátkem sezony svému kamarádovi Vítku Vaněčkovi z New Jersey. Po návratu nejprve začal trénovat s týmem Detroitu. Poté zamířil do Grand Rapids, za tamní Griffins sehrál tři zápasy. Nepřipsal si ani bod, devětkrát vypálil na branku, z toho sedmkrát ve svém třetím vystoupení. V hodnocení účasti na ledě byl minus pět.

Red Wings záhy oznámili, že si pobyt na farmě o týden prodlouží. „Využije celé dva týdny, které tam může strávit. V posledním zápase už se cítil dobře, tak mu ještě další tři dopřejeme. Myslím, že Steve Yzerman udělal, co chtěl, a je pro něj dobře, že si to tímhle způsobem může ještě osahat,“ uvedl kouč Detroitu Lalonde. Jenže najednou hodili Vránu na pult a byl na prodej.

„Nechci o tom moc mluvit. Jsou to mé osobní důvody a politika programu je nic nesdělovat. Já taky necítím, že bych měl něco říkat,“ uvedl po první společné přípravě s Red Wings. Dlouhodobý výpadek českého útočníka představoval pro tým těžkou ránu. Počítali, že český střelec bude patřit k lídrům ofenzivy. Jenže se potřeboval vypořádat s problémy mimo led.

Ať procházel čímkoli, dostalo se mu zasloužené podpory. Po návratu se však začínají vytahovat i další věci. Loňský pozdní příchod do kempu, nebo jak se ozvalo zranění ramena a ukázalo se, že se s ním Vrána potýkal od předchozí sezony. Podstoupil operaci, načež zůstal mimo hru 56 zápasů. Obrovský zádrhel pro tým, který v té době neměl moc velkou údernou sílu.

Vítěz Stanley Cupu z roku 2018 přes všechny potíže pořád představuje žádané zboží. K mání je víceméně zadarmo, byť svoji cenu má. Je mu 26 let, má nejlepší věk a umí sázet góly. V 323 zápasech NHL jich nasypal 98 a posbíral 189 bodů, z toho 22 branek a 32 bodů zaznamenal v Detroitu, kam přišel v sezoně 2020/21 z Washingtonu. Ještě v Capitals zažil dvě dvacetigólové sezony, je to hráč do prvních dvou útoků a na přesilovku, který má instinkt zabijáka.

Vrána má kontrakt do konce příští sezony a roční plat 5,25 milionů dolarů (v přepočtu asi 119 milionů korun). Případný zájemce by však musel převzít závazky plynoucí z jeho smlouvy. Celky jako Anaheim, Arizona, Buffalo, Chicago, Minnesota a Ottawa by se i s Vránovou gáží vtěsnaly do platového limitu, aniž by se musely zbavit někoho jiného nebo si potřebovaly vytvořit dlouhodobou rezervu, aby zbylo pod platovým stropem místo pro Vránu. Do této skupiny patří Carolina, Columbus, New Jersey a St. Louis. Pokud by to nevyšlo, může jít Vrána do AHL a snažit se o návrat do Red Wings.

